Elektromobilität Tesla-Herausforderer Fisker startet die Serienproduktion des Ocean

Der Elektroautobauer Fisker erreicht ein wichtiges Etappenziel: Beim Auftragshersteller Magna in Graz beginnt die Serienproduktion. Die ersten Stückzahlen sind jedoch überschaubar.

Der Automobilhersteller will mit dem Ocean in Serie gehen. Fisker Ocean

New York Es ist ein lange erwarteter Schritt: Beim österreichischen Automobilproduzenten Magna in Graz hat die Serienproduktion des lange erwarteten Elektroautos Fisker Ocean begonnen. Das teilte der US-Autobauer am Donnerstag mit.

„Es ist ein emotionaler Tag, an dem wir die Produktion des nachhaltigsten Fahrzeugs der Welt in Rekordzeit und pünktlich in der klimaneutralen Fabrik in Graz starten“, erklärte Fisker-Gründer Henrik Fisker.

Im Unterschied zu Wettbewerbern wie Tesla, Rivian oder Lucid setzt Fisker nicht auf die Eigenproduktion, sondern lässt seine Autos im Auftrag bauen. Dadurch kann das Unternehmen direkt auf eingespielte Produktionsstandorte zurückgreifen, statt die komplexe Massenfertigung selbst zu meistern. Im Gegenzug fließt ein signifikanter Teil der Verkaufseinnahmen an den Partner Magna.

„Wir haben das alte Modell der langen Entwicklungszeiten in Frage gestellt“, so Henrik Fisker. Schon zur Markteinführung sollten die eigenen Autos „die höchste Qualität“ aufweisen.

