Mit seiner teuren Limousine hatte Lucid einen schweren Start. Nun sollen die Verkäufe zulegen. Hoffnungen setzt das Unternehmen in die Partnerschaft mit Aston Martin. Die Aktie legt zu.

Der erste Modell der Elektroautomarke ist teurer als die meisten Konkurrenzmodelle. (Foto: Reuters) Lucid Air

New York Der US-Elektroautohersteller Lucid sieht sich auf dem besten Weg, sein Produktionsziel für dieses Jahr zu erreichen. Allerdings hatte das Unternehmen sein Ziel zuletzt auch nach unten angepasst. Vorstandschef Peter Rawlinson erklärte am Montag bei der Vorlage der Halbjahreszahlen, Lucid werde 2023 mehr als 10.000 Fahrzeuge produzieren.

Der ermutigende Ausblick kam an der Wall Street gut an. Nachdem die Lucid-Aktien am Montag mehr als drei Prozent verloren hatten, legten sie im nachbörslichen Handel um knapp drei Prozent zu.

„Wir wissen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben, um unseren Kundenstamm zu vergrößern“, erklärte Rawlinson, Teslas ehemaliger Chefingenieur, weiter. Im zweiten Quartal habe das Start-up aber „mehrere wichtige Meilensteine“ erreicht, darunter die Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaft mit der britischen Luxusautomarke Aston Martin.

