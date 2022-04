Elektromobilität Tesla legt Geschäftszahlen vor: Das sind die drei wichtigsten Fragen der Analysten

Düsseldorf Das milliardenschwere Übernahmeangebot von Konzernchef Elon Musk für Twitter, die wochenlange Werksschließung in Schanghai und hohe Inflation im wichtigen US-Markt: Die Aktionäre von Tesla treibt derzeit einiges um. Wie genau es um die Geschäfte des Elektroautobauers derzeit bestellt ist, erfahren die Anleger am Mittwochabend nach 22 Uhr deutscher Zeit – dann veröffentlicht Tesla die Ergebnisse für das erste Quartal des laufenden Jahres.

Unklar ist noch, ob Musk selbst dabei sein wird. Der Tesla-Chef hatte im vergangenen Juli angekündigt, der Präsentation der vierteljährlichen Geschäftszahlen und der anschließenden Analystenkonferenz fernbleiben zu wollen – es sein denn, „es gibt etwas wirklich Wichtiges, was ich sagen will“.

Die selbst verordnete Auszeit hielt allerdings nur ein halbes Jahr, beim jüngsten Quartalsbericht war Musk wieder mit dabei. Dort berichtete er über Lieferprobleme und verkündete, bis zum Ende des Jahres autonom fahrende Autos an den Start zu bringen.

Auch diese Woche gäbe es einige gute Gründe, warum der reichste Mensch der Welt bei der Präsentation dabei sein könnte.

Dies sind die drei wichtigsten Bereiche und Zahlen, auf die Experten achten werden:

1. Wie gut laufen die neuen Werke in Grünheide und Austin an?

Tesla befindet sich in einer kritischen Phase: Die Nachfrage nach den Fahrzeugen des Autobauers ist stark. So ist beispielsweise die komplette Produktion für die Basisversion des Model Y für dieses Jahr ausverkauft, wie die Tesla-Website anzeigt.

Eine für Tesla auf den ersten Blick angenehme Sache. Aber um Kunden nicht mit langen Wartezeiten zu frustrieren, muss das Unternehmen seine Produktionskapazität in diesem Jahr deutlich erhöhen. „Ende 2022 wird Tesla eine Produktionskapazität von insgesamt rund zwei Millionen Einheiten haben, während es derzeit ungefähr eine Million sind“, sagt Dan Ives, Analyst von Wedbush Securities.

Um das zu erreichen, muss Tesla die neuen Gigafactorys in Grünheide bei Berlin und Austin reibungslos hochfahren. Beide wurden erst vor wenigen Wochen eröffnet. Aber es wird Monate dauern, bis die Werke die angestrebten 500.000 Fahrzeuge pro Jahr herstellen könnten. Analysten werden daher genau auf die aktuelle Entwicklung der Produktionskapazität schauen.

Die Werke sind umso wichtiger, als Tesla seine Fabrik in Schanghai im vergangenen Monat aufgrund des Corona-Lockdowns rund drei Wochen schließen musste. Laut dem Analysehaus Rystad Energy verringerte sich dadurch die Produktionskapazität bereits um 24.000 Fahrzeuge.

Seit Wochen kämpft das chinesische Werk mit Problemen – es fehlen aufgrund des Corona-Lockdowns die Arbeiter. (Foto: IMAGO/VCG) Tesla-Fabrik in Schanghai

China geht hart gegen einen neuen Ausbruch von Covid-19 in der Metropole vor, mit Quarantänen und Abriegelung von ganzen Stadtteilen. Laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ soll die Produktion bei Tesla am Montag wieder begonnen haben, allerdings nur mit einer Schicht. Ende April soll das Werk wieder mit zwei Schichten arbeiten, vorausgesetzt, es stehen genügend Arbeiter zur Verfügung.

2. Übertrifft Tesla die Umsatzerwartungen?

Analysten erwarten im Schnitt Quartalserlöse von 17,6 Milliarden Dollar. Das wäre ein leichter Rückgang gegenüber den rund 17,7 Milliarden Dollar im vorangegangenen Vierteljahr. Allerdings ist das ein unfairer Vergleich. Traditionell erlösen Autohersteller im letzten Quartal eines Kalenderjahres besonders viel. Käufer von Elektroautos wollen beispielsweise staatliche Förderungen mitnehmen, die Unternehmen ihre Jahreszahlen aufhübschen.

Wie weit Tesla gekommen ist, zeigt eher der Vergleich zum Vorjahresquartal. Danach hätte Tesla mit rund 70 Prozent eine gewaltige Steigerung geschafft.

Auch ist gut möglich, dass sich die Analystenschätzungen als zu niedrig erweisen und Tesla sie übertrifft. Dafür sprechen einige Faktoren. So hob das Unternehmen in den vergangenen Wochen seine Verkaufspreise gleich zweimal um insgesamt bis zu zehn Prozent an.

Der SUV von Tesla kostet je nach Ausstattung weit mehr als 100.000 Euro – rund ein Drittel mehr als das Model Y. (Foto: Tesla) Model X

Zudem lieferte das Unternehmen im ersten Quartal knapp 15.000 Exemplare des Model S und X aus, während es im vierten Quartal nur rund 12.000 waren. Die Zahlen für das Model 3 und Y blieben dabei fast konstant. Model S und X sind deutlich teurer als die beiden anderen Fahrzeuge. Geht ihr Anteil an der Gesamtauslieferung nach oben, hilft das dem Gesamterlös.

3. Muss Tesla den Kauf von Twitter durch Elon Musk fürchten?

Musk machte in der vergangenen Woche den Aktionären von Twitter das Angebot, den Kurznachrichtendienst für 43 Milliarden Dollar zu übernehmen. Als Reaktion darauf fiel die Aktie von Tesla. Die Anleger machen sich nicht zu Unrecht Sorgen: Kann Musk Tesla, das Raumfahrtunternehmen Space X sowie mehrere kleinere Firmen leiten und gleichzeitig Twitter umbauen?

Musk spielt eine große Rolle in all seinen Unternehmen. Aber bei Tesla ist er besonders wichtig. So hat die Raumfahrtfirma Space X eine klare Nummer zwei, COO Gwynne Shotwell entlastet dort den 50-Jährigen. Bei Tesla gibt es die Position des „Chief Operating Officer“ nicht.

Spannend wäre jede Äußerung von Musk, wie er die Übernahme finanzieren will oder was seine konkreten Ziele bei Twitter sind. Nimmt der Tesla-Chef nicht an der Analystenkonferenz teil, dann werden solche Fragen in den Hintergrund treten. Die Börse steht dem Kauf jedenfalls weiter skeptisch gegenüber: Der Aktienkurs von Twitter liegt derzeit weit unter dem Angebot von Musk.

