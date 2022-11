Elektronikhersteller Apple-Zulieferer Foxconn baut angeblich iPhone-Kapazitäten in Indien aus

Die wichtige Produktion von Foxconn in China war zuletzt durch Lockdowns stark eingeschränkt. Höhere Kapazitäten in Indien sollen die Produktionsprobleme nun ausgleichen.

Der Apple-Zulieferer ist für 70 Prozent der weltweiten iPhone-Produktion verantwortlich. (Foto: Reuters) Foxconn

Neu Delhi Der Apple-Zulieferer Foxconn will Insidern zufolge seine iPhone-Kapazitäten in Indien deutlich ausbauen, um die Produktionsprobleme in China auszugleichen. Der in Taiwan ansässige Konzern plane, seine Belegschaft in dem 2019 eröffneten Werk in Indien innerhalb von zwei Jahren auf 70.000 zu vervierfachen, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Regierungsbeamte in Indien.

Apple musste zuletzt wegen der Corona-Beschränkungen in China seine Kunden darauf einstimmen, dass sich die Lieferungen des Modells iPhone 14 verzögert. Foxconn ist für 70 Prozent der weltweiten iPhone-Produktion verantwortlich. Die meisten werden im Werk im chinesischen Zhengzhou hergestellt, wo rund 200.000 Mitarbeiter beschäftigt sind.

Dort wird derzeit wegen der Corona-Lockdowns nur eingeschränkt produziert. Apple hatte bekanntgegeben, dass es für Kunden beim neuen iPhone 14 Pro zu längeren Wartezeiten kommen könne.

