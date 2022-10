Elektronikhersteller Mitten in der Chipkrise: Samsung befördert Konzernerben Lee zum Vorsitzenden

Auch beim koreanischen Elektronikriesen brechen die Gewinne ein. Mit der Wahl von Lee Jae Yong zum Verwaltungsratschef will Samsung nun das Management stabilisieren.

Nach Haftstrafe und Begnadigung führt der Samsung-Patriarch den Konzern nun auch wieder offiziell. (Foto: dpa) Lee Jae Yong

Tokio Der Elektronikriese Samsung hat angesichts der zurückgehenden Nachfrage für Speicherchips im dritten Quartal einen Gewinnbruch in der Sparte verzeichnet. Die mauen Zahlen wurden jedoch von einer Personalie in den Schatten gestellt: Der faktische Firmenchef Lee Jae Yong, auch Jay Y. genannt, wurde an diesem Donnerstag nach seiner Haftstrafe, Amtsverbot und Begnadigung offiziell zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats befördert.

„Jetzt ist es an der Zeit, dass wir mutigere Herausforderungen angehen“, sagte Leee in einer Botschaft an die Mitarbeiter. „Unser Überleben hängt von Zukunftstechnologien ab.“

Damit füllt der größte Speicherchiphersteller der Welt den wichtigen Posten, der seit einem Herzinfarkt von Lees Vater Lee Kun Hee im Jahr 2014 nicht besetzt worden war. Zuerst verhinderte Pietät die offizielle Kür von Lee Junior, nach dem Tod seines Vaters juristische Probleme.