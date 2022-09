Elektronikhersteller Raus aus der Abhängigkeit von China – Apple produziert das iPhone 14 in Indien

Das neue iPhone-Modell läuft nun auch beim Auftragsfertiger Foxconn in Indien vom Band. Andere Hersteller zieht es ebenfalls auf den Subkontinent.

Indien ist nach China der zweitgrößte Smartphone-Markt der Welt – Apple baut dort seine Produktion aus. (Foto: IMAGO/NurPhoto) iPhone 14

Düsseldorf Apple hat einen wichtigen Schritt getan, um die Abhängigkeit von China als Produktionsstandort zu verringern: Der Elektronikhersteller stellt die aktuelle iPhone-Generation jetzt auch in Indien her, wie er am Montag gegenüber mehreren Medien bestätigte.

Der Auftragsfertiger Foxconn, der für Apple auch in China arbeitet, setzt die iPhone-14-Modelle in einer Fabrik nahe der Metropole Chennai zusammen. Sie sollen im Laufe des Jahres in den Handel gehen und sind für Indien bestimmt, das als zweitgrößter Smartphone-Markt nach China gilt.

Bislang fertigt der Konzern in Indien vornehmlich ältere Gerätegenerationen. Analysten erwarten jedoch, dass die Bedeutung des Standorts zunimmt. So schätzt die Investmentbank JP Morgan, dass Apple in diesem Jahr rund fünf Prozent der iPhone-14-Produktion nach Indien verlagert. Bis 2025 werde der Konzern rund ein Viertel aller Produkte außerhalb Chinas fertigen lassen.