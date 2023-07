Elektronikkonzern Samsung kürzt Chip-Produktion weiter – Erholung der Nachfrage erwartet

Die Halbleitersparte von Samsung verbucht im zweiten Quartal einen operativen Verlust von rund 3 Milliarden Euro. Nach dem Konkurrenten SK Hynix will auch Samsung die Produktion bestimmter Chips kürzen.

Nach dem Boom in der Corona-Pandemie, in der Menschen sich vermehrt mit elektronischen Geräten ausrüsteten, ist die Nachfrage nach Komponenten wie Speicherchips eingebrochen. (Foto: dpa) Samsung

Seoul Der Elektronikkonzern Samsung will wegen der anhaltend mauen Nachfrage nach Halbleitern seine Produktionskürzungen fortsetzen. Bei bestimmten Produkten werde man den Output weiter anpassen, etwa bei NAND-Speicherchips, sagte Jaejune Kim, Vizechef von Samsungs Halbleitersparte, am Donnerstag in einer Telefonkonferenz zur Vorlage der endgültigen Quartalszahlen.

Weitere Details nannte er nicht. Konkurrent SK Hynix hatte am Mittwoch angekündigt, die NAND-Produktion um weitere fünf bis zehn Prozent zu kürzen. Nach dem Boom in der Corona-Pandemie, in der Menschen sich weltweit mit elektronischen Geräten für das Homeoffice oder den Zeitvertreib ausrüsteten, ist die Nachfrage nach solchen Komponenten eingebrochen.

Das zeigte sich auch in Samsungs detaillierteren Zahlen für das zweite Quartal: Die Halbleitersparte wies einen operativen Verlust von 4,36 Billionen Won (umgerechnet rund 3,1 Milliarden Euro) aus, nach einem Gewinn von 9,98 Billionen Won im Vorjahreszeitraum. Im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres ging der Verlust immerhin etwas zurück.

Auch im laufenden Quartal dürfte die Sparte rote Zahlen schreiben – von Refinitiv befragte Analysten gehen allerdings von einer Halbierung des Fehlbetrags auf 2,3 Billionen Won aus. Der südkoreanische Elektronikriese, der am Mittwoch sein jüngstes Modell eines faltbaren Smartphones vorstellte, hatte schon Anfang des Monats einen Einbruch des Konzerngewinns um 96 Prozent gemeldet. Die Talsohle dürfte nach der Einschätzung Samsungs aber erreicht sein. „Wir erwarten, dass sich die Nachfrage allmählich erholt, da die Kunden ihre Lagerbestände weiter abbauen“, erklärte der Konzern. Diese Aussichten beruhigte auch die Anleger: Samsung-Aktien legten knapp drei Prozent zu. Mehr: Europas wertvollstes Chip-Start-up in der Krise: Wie der selbsternannte Nvidia-Angreifer jetzt umsteuern will