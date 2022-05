Elektronikkonzern Sony erzielt erstmals Betriebsgewinn von einer Billion Yen

Im laufenden Geschäftsjahr will Sony 18 Millionen Playstations verkaufen.

Tokio Der japanische Elektronikkonzern Sony hat erstmals einen Betriebsgewinn von mehr als einer Billion Yen erwirtschaftet. Wie der Hersteller der Playstation am Dienstag bekanntgab, stieg der Betriebsgewinn zum Bilanzstichtag 31. März 2022 um 25,9 Prozent auf 1,2 Billionen Yen (8,7 Milliarden Euro).

Dank des robusten Film- und Musikgeschäfts und des schwachen Yen konnte der Konzern geringere Einnahmen im Spielegeschäft ausgleichen. Unter dem Strich verdiente Sony allerdings mit rund 882 Milliarden Yen (6,4 Milliarden Euro) 14,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Im laufenden Geschäftsjahr dürfte der Nettogewinn noch weiter zurückgehen, auf nur noch 830 Milliarden Yen.

Zu einem Ergebnissprung von Januar bis März trug laut Sony die hohe Nachfrage der Playstation 5 bei, die Käufer dazu bringt, sich Online-Spiele herunterzuladen und Abo-Dienste in Anspruch zu nehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr verkaufte der Nintendo-Konkurrent trotz der Chipkrise 11,5 Millionen Geräte und hat seit der Markteinführung 2020 fast 20 Millionen Einheiten verschifft.

Im laufenden Geschäftsjahr 2022/23 sollen es 18 Millionen Playstations sein, während Nintendo 21 Millionen Switch-Konsolen verkaufen will. Das Spielegeschäft baut Sony aktuell mit der im Februar bekanntgegebenen Übernahme des „Halo“-Videospielemachers Bungie für 3,6 Milliarden Dollar aus.

Für das laufende Geschäftsjahr ist Sony nicht mehr so optimistisch und geht von einem leichten Rückgang des Betriebsergebnisses auf 8,43 Milliarden Euro aus. Damit kommt der Konzern mit Sitz in Tokio, der auch Kinofilme produziert und Elektronikgeräte wie Fernseher und Kameras herstellt, nicht ganz an die Erwartungen von Analysten heran.

Dies könnte auch mit dem scharfen Wettbewerb auf dem Spielemarkt zusammenhängen. Der Sony-Rivale Microsoft will seine Spielekonsole XBox stärken und greift für 69 Milliarden Dollar nach dem „Call of Duty“-Entwickler Activision Blizzard.

