Elektronikmesse Ifa Warum der Kamerahersteller Leica jetzt Fernseher baut

Leica ist weltbekannt für seine Kameras. Jetzt will das Unternehmen gemeinsam mit Hisense einen Luxusfernseher auf den Markt bringen. Der TV-Markt ist hart umkämpft – kann das gut gehen?

Das Gerät hat ein Objektiv von Leica – für den Kamerahersteller ein neues Geschäftsfeld. (Foto: Leica) Leica Cine 1

Berlin Leica zeigt auf der Elektronikmesse Ifa in Berlin keine Kamera, sondern einen Fernseher – das Modell Cine 1. Entstanden ist es in Kooperation mit dem chinesischen Elektronikkonzern Hisense, einem der fünf größten TV-Hersteller.

Ein klassischer Fernseher ist das Gerät allerdings nicht, weder technisch noch preislich. Leica selbst spricht von einem „Heimkino-Produkt“, was sich am Preis von 6900 Euro aufwärts ablesen lässt. Weitere Modelle sollen in den nächsten Jahren folgen – in einer längerfristigen Kooperation wollen sich die Unternehmen in diesem Segment „verstärkt positionieren“.

Es ist das jüngste Beispiel dafür, wie das Traditionsunternehmen, das mit seinen Kameras Kultstatus erlangt hat, neue Produktsegmente erschließen will. „Die Kernkompetenz des Unternehmens besteht darin, das Beste aus einem Bild herauszuholen“, sagte Konzernchef Matthias Harsch dem Handelsblatt. Auch in Smartphones kommt die Technologie bereits zum Einsatz.