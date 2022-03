Elektropionier Elon Musk will „Twitter-Maulkorb“ loswerden

Der Tesla-Chef sieht sich als Opfer einer „Belästigungskampagne“ der US-Börsenaufsicht. Nun will er eine umstrittene Vorgabe loswerden, nach der Anwälte seine Tweets abnehmen müssen.

Der Tesla-Gründer ist so populär wie umstritten. (Foto: imago images/Future Image) Elon Musk

New York Tesla-Chef Elon Musk will vor Gericht eine Regelung kippen, nach der einige seiner Tweets erst von Anwälten des Elektroautopioniers freigegeben werden müssen. Die mit der US-Finanzaufsicht SEC im Jahr 2018 vereinbarte Vorgabe schränke seine Redefreiheit ein, argumentierte Musk am Dienstag in einem Antrag in New York. Wörtlich heißt es, auf seinen Rechten werde „herumgetrampelt.“

In der Vergangenheit war Musk wegen seiner Äußerungen wiederholt mit der SEC aneinandergeraten. Nach mehreren Streitfällen hatte er sich im September 2018 dazu verpflichtet, marktbewegende Tweets absegnen zu lassen. Über die Frage, welche Tweets unter dieses Reglement fallen, herrscht jedoch Uneinigkeit.