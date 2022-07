Elon Musk Die Schleudertage des Tesla-Chefs

Düsseldorf Kommt Elon Musk, oder kommt er nicht? Das ist die Frage, die sich Analysten und Anleger derzeit stellen: Wird der Tesla-Chef persönlich die Quartalszahlen des Unternehmens am Mittwoch nach US-Börsenschluss bekannt geben? Eigentlich will Musk das nicht mehr tun, wie er im vergangenen Sommer verkündete. Doch den Vorsatz hielt der 51-Jährige nur ein Quartal lang durch. Danach meldete er sich wieder zu Wort.

Wenn also Musk am Mittwochabend vor den Analysten auftritt, dann hat er keine guten Nachrichten zu verkünden. Denn man erwarte „ein schwieriges zweites Quartal aufgrund der anhaltenden Lieferprobleme und Fabrikschließungen“, sagte Analyst Bill Selesky von Argus Research.

Es sind schwierige Zeiten für Musk, nicht nur bei Tesla. Der von ihm aufgekündigte Kauf von Twitter beschäftigt eine ganze Armee von Rechtsanwälten, verstört Anleger und sorgt für neuen Streit mit der US-Börsenaufsicht. Und ganz nebenher dringt eine Meldung aus seinem Privatleben an die Öffentlichkeit: Musk hat ein Zwillingspaar mit Shivon Zilis, der operativen Chefin von Neuralink, einer seiner Firmen.

Ein heißer Sommer für Musk, nicht zuletzt aufgrund seiner eigenwilligen Entscheidungen. So verkündete er im vergangenen April, den Kurznachrichtendienst Twitter für 44 Milliarden Dollar zu kaufen – ohne vorher die übliche Due Diligence zu machen, sich also Zutritt zu internen Zahlen des Unternehmens zu verschaffen.

Sein Rückzieher vor wenigen Tagen kam wenig überraschend, lange hatte sich Musk zuvor über die hohe Anzahl von Falsch- und Spamkonten beschwert. Twitter legte Klage ein, pocht auf Einhaltung des Kaufvertrags. Musk reagiert mit einer Verzögerungstaktik: Je länger sich der Prozess in die Länge zieht, desto mehr könnte die Twitter-Aktie fallen und die Verhandlungsposition von Musk stärken.

Eine Milliarde Dollar Vertragsstrafe muss der Tesla-Gründer so oder so zahlen. (Foto: Reuters) Twitter-Account von Elon Musk

Das sieht Twitter auch so: „Millionen von Twitter-Aktien werden täglich unter einer Wolke von durch Musk geschaffenen Zweifeln gehandelt“, erklärte die Social-Media-Plattform am vergangenen Montag. Kein börsennotiertes Unternehmen dieser Größe und dieses Umfangs habe jemals diese Unsicherheiten ertragen müssen. Twitter habe den zuständigen US-Richter daher gebeten, Musks Vorschlag für einen Verhandlungstermin im Februar zurückzuweisen und die Verhandlung im September durchzuführen.

Nach Meinung von Rechtsexperten werden sich aller Voraussicht nach die beiden Parteien außergerichtlich einigen. Eine Milliarde Dollar Vertragsstrafe muss Musk so oder so zahlen, jetzt dreht es sich nur noch um die Höhe der darüber hinaus gehenden Einigung – die leicht im zweistelligen Milliardenbereich liegen könnte.

SEC meldet sich zu Wort

Da wirkt ein Brief der US-Börsenaufsicht fast wie eine Nebensache: Die SEC schaut sich die Tweets von Musk genau an, vor allem den vom 17. Mai. Dort schrieb der Tesla-Chef, der Deal mit Twitter „könne nicht durchgezogen werden“, wenn das Unternehmen nicht mehr Informationen liefere. Dafür hätte Musk nach Meinung der SEC-Anwälte eine Börsenpflichtmitteilung verfassen müssen.

Auch privat wird es nicht langweilig bei Musk. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass er Zwillinge mit Shivon Zilis hat, die als „Director of Operations and Special Projects“ bei Neuralink arbeitet. Das von Musk 2016 gegründete Unternehmen will mit Neurotechnologie eine Verbindung von Gehirn und Computer ermöglichen.

Bereits im vergangenen November brachte Zilis die Zwillinge auf die Welt, Namen und Geschlecht sind unbekannt. Der Zeitpunkt ist heikel: Wenige Wochen später brachte eine Leihmutter eine Tochter von Musk und seiner ehemaligen Freundin, der Popsängerin Grimes, zur Welt. Die Sache mit Zilis kam erst vor wenigen Wochen ans Tageslicht, als die gebürtige Kanadierin die Nachnamen der Babys nachträglich auf „Musk“ ändern ließ.

Zilis studierte Wirtschaft und Philosophie an der Eliteuniversität Yale, mit besonderem Interesse für Maschinelle Intelligenz. Sie fing nach dem Studium bei IBM an, um später bei Tesla beim Autopilot-Projekt mitzuwirken und seit 2017 bei Neuralink zu arbeiten.

Damit ist Elon Musk der Vater von insgesamt neun Kindern, davon sind sieben als Zwillinge oder Drillinge geboren. Das ist nicht unbedingt Zufall, sondern das Resultat von In-Vitro-Befruchtungen. Schon öfter äußerte Musk Sorge wegen einer fallenden Geburtenrate in den Industrienationen, die Zivilisation sei in Gefahr. „Ich meine, ich tue mein Bestes, haha“, schrieb er auf Twitter.

