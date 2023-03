Elon Musk Twitter beantwortet Presse-Anfragen mit Kot-Emoji

Twitter-CEO Elon Musk lässt Anfragen von Journalisten nun automatisch mit einem Kot-Emoji beantworten. Eine Erklärung dafür lieferte der Multi-Milliardär nicht.

Musk bei der Verleihung vom Axel Springer Award 2020. Der Tech-Milliardär hat nun einen neuen Weg gefunden, den Medien seine Abneigung zu demonstrieren. (Foto: dpa) Tech-Milliardär und Twitter-CEO Elon Musk

San Francisco Tech-Milliardär Elon Musk hat einen neuen Weg gefunden, den Medien seine Abneigung zu demonstrieren: Anfragen an die E-Mail-Adresse der Twitter-Pressestelle werden nun automatisch mit einem Kackhaufen-Emoji beantwortet

Musk kündigte den Schritt selbst am Sonntag an. Auch am Montag gab es keine Erklärung dazu. Die Adresse anzuschreiben war schon vorher weitgehend sinnlos: Musk hatte nach seiner Übernahme von Twitter im Herbst die Presseabteilung abgeschafft.

Auch der von Musk geführte Elektroauto-Hersteller Tesla hat schon seit Jahren zumindest keine offizielle Presseabteilung mehr. Musks Verhältnis zu Medien ist seit Jahren von Misstrauen geprägt. Er wirft ihnen oft unfaire oder falsche Berichterstattung vor. Zuletzt kamen mit Musks politischem Rechtsruck weitere Vorwürfe dazu: So behauptete er im Februar, „die Medien” verhielten sich „rassistisch” gegenüber Weißen und Menschen asiatischer Herkunft.

