 Energiewende: Der Boom der Wärmepumpe bringt Infineon an seine Grenzen

Der Dax-Konzern investiert massiv in zusätzliche Kapazitäten – es lockt ein neuer Milliardenmarkt. Doch die Münchener kommen mit den Lieferungen nicht hinterher.

München Der Run auf Wärmepumpen sorgt für volle Auftragsbücher beim Chiphersteller Infineon. „Mit dem Krieg in der Ukraine hat das Geschäft eine ganz neue Dimension bekommen. Das wird extrem relevant für uns“, sagte Peter Wawer, Chef der Industriesparte, dem Handelsblatt.

So begehrt sind die Halbleiter für Wärmepumpen, dass die Kunden viel Geduld mitbringen müssen. „Wir bauen enorm Kapazitäten auf, kommen mit den Lieferungen aber trotzdem nicht hinterher“, warnte der Manager. Denn nicht nur in Deutschland sei die Nachfrage seit der russischen Invasion in die Ukraine sprunghaft gestiegen, so Wawer: „Wärmepumpen sind inzwischen ein globales Thema.“

Deutschlands größter Halbleiterproduzent geht davon aus, dass die Umsätze mit den Herstellern der Wärmepumpen in den nächsten Jahren massiv steigen werden. Zahlen zu dem Geschäft veröffentlichen die Münchener zwar nicht. Aber klar ist: Es entwickelt sich ein Milliardenmarkt.

Boom der Wärmepumpe: Infineon kalkuliert mit einem Plus von 16 Prozent pro Jahr

