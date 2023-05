Entwicklerkonferenz I/O Google stellt sein erstes faltbares Smartphone vor

Google präsentiert mehrere neue Hardware-Produkte. Mit dabei sind das erste Falthandy, ein neues Tablet und das Smartphone Pixel 7a zum Einsteigerpreis.

Der Tech-Konzern bringt nun auch ein klappbares Smartphone heraus. (Foto: AP) Google Pixel Fold

New York Google hat sein erstes faltbares Smartphone vorgestellt. Mit dem Pixel Fold, das der Tech-Konzern auf seiner Entwicklerkonferenz I/O am Mittwochabend präsentiert hat, zielt der Konzern aus Mountain View auf die Konkurrenz von Samsung.

Mit anderen Hardware-Neuigkeiten schiebt sich Google am Tech-Wettbewerber Apple vorbei. KI-Anwendungen sind in fast alle Produkte integriert.

Das Pixel Fold besitzt einen 7,6-Zoll-Bildschirm und lasst sich zur Größe eines (etwas dicken) Smartphones zusammenfalten. Was bei denen, die das Gerät bereits in der Hand hatten, besonders ankommt: Im Unterschied zum Samsung Galaxy Z Fold 4 klappen die beiden Bildschirmhälften praktisch nahtlos zusammen. Beim Gerät der koreanischen Konkurrenz verbleibt am Scharnier ein kleiner Spalt.

Das Pixel Fold hat fünf Kameras: drei auf der Rückseite, eine 9,5 Megapixel starke „Selfie“-Kamera auf dem Bildschirm an der Handyrückseite und eine Acht-Mexapixel-Kamera auf dem Hauptbildschirm für Videokonferenzen.