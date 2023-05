Entwicklerkonferenz I/O Google will den Vorsprung von Microsoft wettmachen

Google-Rivale Microsoft hat KI in fast alle Produkte integriert. Google versucht nachzuziehen und kündigt auf seiner Entwicklerkonferenz eine Reihe verbesserter Produkte an.

Auf der Entwicklerkonferenz I/O hat Google-Chef Sundar Pichai zahlreiche Neuerungen vorgestellt. (Foto: Bloomberg) Google

Mountain View Google-Chef Sundar Pichai setzt mit Macht auf Künstliche Intelligenz (KI). „Wir nutzen KI, um unsere Produkte radikal nützlicher zu machen“, kündigte der Konzernchef am Mittwoch auf der jährlichen Entwicklerkonferenz I/O an. Der Textroboter Bard wird verbessert und für alle Nutzer freigeschaltet. Die Google-Internetsuche wird um KI-Lösungen erweitert. Und KI-Unterstützung wird in Produkte wie den E-Mail-Dienst Gmail und den Kartendienst Maps integriert.

Bard war Googles Antwort auf den Erfolg des Textroboters ChatGPT vom Start-up OpenAI. Vor zwei Monaten war Bard zunächst für ausgewählte Nutzer in den USA und England freigeschaltet worden. In Tests hatte Bard jedoch deutlich schwächer als ChatGPT abgeschnitten und bei der ersten Produktvorstellung mehrere Fehler produziert. Mit einem Update auf das neue Sprachmodell PaLM 2 sollen sich die Fähigkeiten von Bard nun stark verbessern. „Bard ist deutlich besser geworden“, versprach die zuständige Google-Managerin Sissie Hsiao.