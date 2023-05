Google will den Vorsprung von Microsoft bei der Künstlichen Intelligenz wettmachen. Dabei klammert der Konzern jedoch alle EU-Länder bei einem zentralen Produkt aus.

An der Börse wurden die Ankündigungen vom Alphabet-CEO positiv aufgenommen. (Foto: Bloomberg) Sundar Pichai

Mountain View Google-Chef Sundar Pichai setzt mit Macht auf Künstliche Intelligenz (KI). „Wir nutzen KI, um unsere Produkte radikal nützlicher zu machen“, kündigte der Konzernchef am Mittwoch auf der jährlichen Entwicklerkonferenz I/O an. Der Textroboter Bard etwa wird verbessert und für alle Nutzer freigeschaltet. Die Google-Internetsuche wird um KI-Lösungen erweitert. Außerdem soll KI in Produkte wie den E-Mail-Dienst Gmail und den Kartendienst Maps integriert werden.

Bard war Googles Antwort auf den Erfolg des Textroboters ChatGPT vom Start-up OpenAI. Vor zwei Monaten war Bard zunächst für ausgewählte Nutzer in den USA und England freigeschaltet worden. In Tests hatte Bard jedoch deutlich schwächer als ChatGPT abgeschnitten und bei der ersten Produktvorstellung mehrere Fehler produziert. Als Reaktion hatte der Google-Mutterkonzern Alphabet rund 100 Milliarden Dollar an Börsenbewertung verloren.

