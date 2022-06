Entwicklerkonferenz WWDC Apple bietet Ratenzahlungen an - Neue Angebote auch für Autobranche

Der iPhone-Hersteller will sein Geschäft mit Zahlungsdienstleistungen ausbauen. Auch ihre Autosoftware wollen die Kalifornier erweitern.

San Francisco Apple macht PayPal und Klarna Konkurrenz. Zum Auftakt der Entwicklerkonferenz WWDC kündigte der iPhone-Hersteller am Montag an, Einkäufe künftig über Ratenzahlungen zu ermöglichen. Das Angebot werde überall dort gelten, wo Apples Bezahlsystem akzeptiert werde. Nutzer könnten Geldsummen in bis zu vier Einzelzahlungen aufteilen - ohne Zinsen und Gebühren. In der Corona-Krise boomte das Geschäft mit Ratenzahlungen (Buy now, pay later - BNPL), angesichts steigender Zinsen und hoher Inflation mehren sich inzwischen allerdings Meldungen von Tilgungsproblemen einzelner Kunden.

Aufmerksamkeit erregte auch Apples Ankündigung, seine Software stärker auf die Bedürfnisse von Autoherstellern auszurichten und besser in die Armaturen einzufügen. Erstmals könne die Anwendung Informationen über Geschwindigkeit, Richtung und Tankangaben anzeigen. Ford plane, die neue Software zu nutzen und Autos ab kommendem Jahr damit auszustatten, teilte Apple mit.

