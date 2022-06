Entwicklerkonferenz WWDC Carplay: Apple will die Kontrolle im Auto übernehmen – und fordert damit die Autobauer heraus

Cupertino Der wertvollste Technologiekonzern der Welt Apple drängt weiter in den Automarkt vor. Mit einer überarbeiteten Version seiner Auto-Software Carplay will Apple zentrale Systeme im Fahrzeug, wie Geschwindigkeit, Tankfüllung, Ölstand und Navigation auswerten.

„Wir haben mit Autobauern zusammengearbeitet, um das Erlebnis im Fahrzeug über alle Bildschirme hinweg neu zu erfinden“, sagte die zuständige Apple-Managerin Emily Schubert am Montag bei der jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC. Zu den Partnern zählen deutsche Automarken wie Mercedes, Audi und Porsche. Im kommenden Jahr sollen die ersten Wagen mit dem neuen System auf den Markt kommen.

Bisher konnte Carplay vor allem die Inhalte vom iPhone auf den Bildschirm im Auto übertragen. In Zukunft sollen Fahrer damit Funktionen des Autos wie zum Beispiel die Klimaanlage steuern können. In einer Demonstration der überarbeiteten Software, übernahm Carplay die Anzeige auf einem Monitor vor dem Lenkrad des Fahrers mit Informationen wie der Geschwindigkeit, dem Tankstand und der Anzahl der Umdrehungen. Auf einem weiteren Display wurden das Navigationssystem und Informationen über die Temperatur im Fahrzeug angezeigt. „Wir bringen das Beste aus dem Auto mit dem Besten vom iPhone zusammen“, sagte Apple-Managerin Schubert.

Es werde eine „tiefe Integration mit der Hardware des Autos“ geben, kündigte Schubert an. Sensordaten aus dem Fahrzeug könnten in Echtzeit ausgelesen werden. Das sei nur ein Vorgeschmack auf die umfangreichen Funktionen des neuen Carplay-Systems.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Etliche Autobauer arbeiteten mit Apple zusammen, sagte Schubert und zeigte eine Folie mit 14 Automarken. Dazu zählten neben den deutschen Anbietern auch Marken wie Volvo, Nissan, Ford und Jaguar. Das Handelsblatt hatte mehrere Autobauer zu Details der Kooperation angefragt. Eine Rückmeldung dazu stand zunächst noch aus.

llDas überarbeitete System für Autos soll Informationen wie Geschwindigkeit, Tankfüllung oder Ölstand auswerten können. (Foto: apple) Carplay

Zum genauen Start des neuen Systems machte Apple-Managerin Schubert keine konkreten Angaben. Sie sagte lediglich, im kommenden Jahr würden die ersten Fahrzeuge bekannt gegeben, die das neue Carplay unterstützen.

Die Steuerung der zentralen Systeme im Fahrzeug gehört eigentlich zu den Kernkompetenzen der Autobauer. Mercedes hatte im April angekündigt, mehr als 200 Millionen Euro in ein sogenanntes Electric Software Hub in Sindelfingen zu investieren, um Software, Hardware und System-Integration zu bündeln.

Etliche Firmen aus dem Technologiebereich, versuchen mit eigenen Lösungen in den Automobilsektor vorzudringen. Der chinesische Technologiekonzern Baidu arbeitet ebenfalls mit deutschen Autobauern zusammen und bietet sein Betriebssystem DuerOS zunächst kostenlos an. Carplay von Apple war bislang meist eine an den Bildschirm des Fahrzeuges angepasste Variante der Applikationen auf dem iPhone. Mit den jüngsten Entwicklungen geht Apple ebenfalls in Richtung eines Betriebssystems für das Auto.

Das erweiterte Carplay gehörte zu den wichtigsten Ankündigungen von Apple im Rahmen der Entwicklerkonferenz. Zudem wurde die nächste Generation der Laptops Macbook Air und Macbook Pro vorgestellt, die mit einer verbesserten Version des von Apple selbst entwickelten Chips M2 ausgeliefert werden.

Apple stellte zudem die neue Version des iPhone-Betriebssystem iOS 16 vor, mit dem es unter anderem die Möglichkeiten geben soll, den Sperrbildschirm zu personalisieren. Funktionen wie Wettervorhersagen, Spielstände von Sportveranstaltungen oder eine Verknüpfung zu Apps wie der des Fahrdienstleisters Uber sollen künftig direkt verfügbar sein. Ähnliche Funktionen bietet das Smartphone-Betriebssystem Android vom Apple-Rivalen Google bereits seit mehreren Jahren an.

Das iPhone wird eine Laptop-Kamera

Apple stellte zudem eine Funktion vor, mit der sich das iPhone zu einer Kamera für den Laptop verwandeln lässt. Die leistungsstarke Kamera sei optimal für Videokonferenzen, begründete Software-Chef Craig Federighi den Schritt. Die Funktion soll für Mac-Laptops ausgerollt werden. Ob auch Laptops mit dem Betriebssystem Windows die Funktion erhalten werden, ließ Apple zunächst offen.

Der Konzern erweiterte zudem seine Bezahlfunktionen Apple Pay. Künftig sollen Nutzer Käufe in bis zu vier Raten tätigen können. Dafür würden keine Gebühren oder Zinsen anfallen. Apple kopiert damit Funktionen von Zahlungsdienstleistern wie PayPal und Klarna. Zudem kündigte das Unternehmen an, dass künftig auch Einzelhändler Zahlungen mit Apple empfangen können und dafür ein iPhone als Endgerät ausreichen wird.

Die Karten-App von Apple soll künftig Routen mit bis zu 15 Stopps planen können. Die Apple Watch soll eine verbesserte Funktion erhalten, Schlafphasen zu erkennen und zu analysieren.

Mit der Funktion Passkeys sollen Nutzer von Apple-Geräten auf Passwörter verzichten können. Statt Passwörtern wird dabei ein Krypto-Schlüssel zur biometrischen Anmeldung mit der Gesichtserkennung FaceID oder dem Fingerabdruck erstellt. Diese Krypto-Schlüssel können über verschiedene Apple-Geräte und dank der Kooperation mit anderen Unternehmen auch plattformübergreifend geteilt werden. Der Vorteil des Verfahrens ist, dass dabei keine Passwörter erstellt werden, die sich von Dienst zu Dienst wiederholen oder von Hackern mit Hilfe von Phishing-Mails erbeutet werden können.

Mehr: Wie Apple wichtige Rohstoffe wie Gold und Kupfer aus alten iPhones holen will