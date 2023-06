Entwicklerkonferenz WWDC Das ist über die neue Apple-Brille schon bekannt

Es wäre seit fast einem Jahrzehnt das erste neue Produkt von Apple: Heute stellt der Konzern wohl seine Mixed-Reality-Brille vor. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

An diesem Montag dürfte Apple die erste echte Produktneuheit seit der Apple Watch präsentieren. (Foto: imago images/Xinhua) Apple-Chef Tim Cook

Düsseldorf An diesem Montagabend will Apple eine neue Ära einleiten. Auf der Entwicklerkonferenz WWDC („Worldwide Developers Conference“) auf dem Firmencampus in Cupertino wird aller Voraussicht nach das erste neue Produkt des Konzerns seit fast einem Jahrzehnt vorgestellt: ein sogenanntes Mixed-Reality-Headset, mit dem Kunden in die virtuelle Realität („Virtual Reality“, VR) eintauchen und auch digitale Inhalte in die reale Welt („Augmented Reality“, AR) projizieren können.

Die Brille dürfte andere Ankündigungen auf der fünftägigen Konferenz wie die neue Betriebssystemsoftware iOS 17 oder das neue Macbook Air in den Schatten stellen. Denn sie ist nicht nur das erste neue Produkt seit der Apple Watch, sondern stellt auch eine richtungsweisende Entscheidung von Konzernchef Tim Cook dar.

Der Manager geht mit der Neuheit ins Risiko. Meta Quest, Sony PS VR oder Google Glass – die Liste der VR- und AR-Brillen, die bislang nur wenig bis gar keinen Erfolg verzeichnen konnten, ist lang.