Erhebung Wenig künstliche Intelligenz in deutschen Unternehmen

Mehr Industriebetriebe planen in naher Zukunft KI einzusetzen, als Dienstleister oder Unternehmen im Handel. Die Betriebe rechnen zudem damit, dass sie aufgrund von KI weniger Personal einstellen werden.

Die Wahrscheinlichkeit des Einsatzes von künstlicher Intelligenz wächst mit der Größe des Betriebes. (Foto: dpa) KI

Berlin Einem Medienbericht zufolge nutzt bislang nicht einmal jedes fünfte deutsche Unternehmen Programme mit künstlicher Intelligenz (KI).

18 Prozent der Arbeitgeber nutzten demnach KI in mindestens einem Unternehmensbereich, 35 Prozent planten dies, zitiert die Zeitung „Welt am Sonntag“ in einem vorab veröffentlichten Artikel aus einer Erhebung des Personaldienstleisters Randstad und dem Münchner Ifo-Institut, die der Zeitung vorliegt. 606 Personalverantwortliche waren dem Bericht zufolge zwischen Juli und August dafür befragt worden.

Demnach wachse die Wahrscheinlichkeit des Einsatzes von künstlicher Intelligenz mit der Größe des Betriebes. Auch gebe es Unterschiede zwischen den Sektoren. Es planten mehr Industriebetriebe in naher Zukunft KI einzusetzen, als Dienstleister oder Unternehmen im Handel, so das Umfrageergebnis laut Vorabbericht.

Die Betriebe gingen des Weiteren davon aus, dass sie aufgrund von KI weniger Personal einstellen werden.

Laut dem vorab veröffentlichten Artikel zeige die Umfrage aber auch, dass die Bedenken gegenüber der Künstlichen Intelligenz noch groß seien. 86 Prozent der Befragten hätten vor allem fehlendes Know-how, rechtliche Aspekte und mangelndes Vertrauen als Gründe für ihre Skepsis genannt. Mehr: Wie nützlich sind die Geschäftsideen der KI wirklich?