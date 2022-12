 EU-Regulierung: Künstliche Intelligenz: Wirtschaft warnt vor „massiven Einschränkungen“ durch AI Act

Die EU will einen „Goldstandard“ für Künstliche Intelligenz entwickeln – die Wirtschaft fürchtet Wettbewerbsnachteile. Die Technologiebranche stört sich vor allem an einem Punkt.

Die EU-Kommission will gewährleisten, dass Forschungseinrichtungen Künstliche Intelligenz nach „europäischen Werten“ entwickeln. (Foto: dpa) Roboter im Karlsruher Institut für Technologie

Düsseldorf In diesen Wochen beginnen die finalen Verhandlungen über den sogenannten AI Act. Mit diesem will die Europäische Union (EU) in fast allen Lebensbereichen Einsatz und Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) regulieren. Am Dienstag wollen die Mitgliedstaaten im Rat eine Position beschließen, die anschließend mit EU-Parlament und -Kommission in die Abstimmung gehen wird.

Für den Staatenverbund handelt es sich um ein zentrales Regulierungsvorhaben. Künstliche Intelligenz sei eine „der strategisch bedeutendsten Technologien des 21. Jahrhunderts“, schreibt die EU-Kommission in einem Papier. „Die Art, wie wir an die KI herangehen, ist entscheidend dafür, in welcher Welt wir künftig leben werden.“ Doch die Art, wie die EU an die Gesetzgebung herangeht, verschreckt viele Unternehmen.