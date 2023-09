Exploration Company Deutscher SpaceX-Herausforderer liefert Frachtkapsel für neue Raumstation

Exploration Company will im Laufe des Jahres bereits eine Miniatur-Version von „Nyx“ testen.

Frankfurt Das deutsch-französische Weltraumunternehmen Exploration Company soll die Versorgung einer neuen Raumstation sicherstellen. Hierzu habe die US-Firma Axiom Space eine Vorbuchungsvereinbarung für Frachtdienste unterzeichnet, teilte das Münchener Unternehmen am Dienstag mit. Ab Ende 2027 solle die Raumkapsel „Nyx“ Güter zu der von Axiom geplanten ersten kommerziellen Raumstation transportieren.

Exploration Company wird von der früheren Airbus-Managerin Helene Huby geleitet. Die Firma will im Laufe des Jahres eine Miniatur-Version von „Nyx“ testen. Für 2026 sei der Jungfernflug der Kapsel mit einem Gewicht von acht Tonnen und einem Durchmesser von 4,5 Metern geplant, bei dem auch Andock-Manöver geprobt werden sollen.

Im gleichen Jahr soll ein erstes Modul der Raumstation von Axiom Space in eine Umlaufbahn geschossen werden. Das US-Unternehmen, das erst kürzlich 350 Millionen Dollar bei Investoren einsammelte, entwickelt daneben für 1,26 Milliarden Dollar neue Raumanzüge für die US-Weltraumbehörde Nasa.

Außerdem trainiert das Start-Up Astronauten, die mit Raketen von SpaceX, einer Firma des Tesla-Chefs Elon Musk, zur internationalen Raumstation ISS gebracht werden.

Daneben arbeitet Axiom Space im Auftrag der Nasa und in Zusammenarbeit mit der Weltraumfirma Blue Origin des Amazon-Gründers Jeff Bezos an Plänen für einen Nachfolger für die betagte ISS, die 2030 ausgemustert werden soll. Airbus und Voyager Space arbeiten an einer konkurrierenden Version, genannt „Starlab“.

