Exportbeschränkungen Warum China nicht härter auf die Chipattacken der USA reagiert

München Nur noch eine Woche, dann müssen chinesische Hersteller für den Export von Gallium und Germanium eine Lizenz beantragen. Das hat die Regierung in Peking angekündigt. Westliche Chipkonzerne könnten dann vom Nachschub der für einige Halbleitertypen sehr wichtigen Materialien abgeschnitten werden. Denn China ist der mit Abstand wichtigste Produzent der Rohstoffe weltweit.

Westliche Experten werten die ab kommenden Dienstag geltenden Ausfuhrbeschränkungen als Zeichen, dass Peking im Chipstreit mit den USA zum Gegenschlag bereit ist – allerdings zunächst nur in begrenztem Umfang. „Das ist ein Warnschuss, nicht mehr“, sagt Mirko Woitzik vom Lieferkettenspezialisten Everstream. Gartner-Analyst Sridhar Srinivasan betont: „Es wurde ja nicht der Export gestoppt, es muss lediglich die Erlaubnis eingeholt werden.“

Trotzdem seien die Halbleiterkonzerne beunruhigt, betont Ondrej Burkacky, Chipexperte der Unternehmensberatung McKinsey: „Die Befürchtung in der Industrie ist, dass dies noch nicht das Ende der Fahnenstange ist.“

Denn die chinesische Führung könnte für die US-Restriktionen bei den Chips durchaus wirksam Vergeltung üben. Allerdings müsste sie nach Ansicht der Branchenbeobachter dann zu anderen Mitteln greifen. „Den größten Hebel hat China bei Silizium-Wafern“, erklärt Woitzik. „Diese Scheiben produziert das Land massenhaft, und die Lieferanten lassen sich nicht so schnell ersetzen.“

Wafer aus Silizium sind die Grundlage für die meisten Chips weltweit. China liefert sie in großem Stil nach Taiwan, wo die fortschrittlichsten Halbleiter der Welt produziert werden.

Würde Peking allerdings die Ausfuhr beschränken, könnte den Kunden im eigenen Land bald der Nachschub ausgehen. Denn Fabriken für derartige Chips existieren in der Volksrepublik nicht. Exportbeschränkungen zögen also schwerwiegende Folgen für die ohnehin schwächelnde chinesische Wirtschaft nach sich.

Damit nicht genug: China könnte nach Ansicht von Berater Burkacky auch die Wafer-Fertigung in den wichtigen Produzentennationen Japan und Taiwan beeinträchtigen, wenn das Land die Ausfuhr von hochreinem Silizium einschränkt. Dies ist das Material, aus dem die Wafer bestehen. Auch hier ist China auf die Importe angewiesen.

In jüngster Zeit eskaliert der Halbleiterstreit zwischen den größten Volkswirtschaften der Welt. Seit Längerem schon versuchen die USA, China am Aufbau einer fortschrittlichen Chipproduktion zu hindern. Zuletzt hat die Regierung in Washington einen wichtigen Erfolg erzielt und Japan sowie die Niederlande an ihre Seite gebracht. Diese sind neben den USA die wichtigsten Herstellerländer für Halbleiterequipment.

Die Volksrepublik ist damit von den modernsten Maschinen so gut wie abgeschnitten und auch von Ersatzteilen und Service für bereits installierte Anlagen.

Chinesische Chiphersteller können nicht expandieren

Für China ist das schmerzhaft. Die heimischen Unternehmen könnten damit nicht so expandieren wie geplant, sagt Everstream-Experte Woitzik. Momentan wirke sich das nicht aus, weil das Geschäft in weiten Teilen der Halbleiterbranche ohnehin schlecht laufe. Aber in den kommenden Jahren könnten die Kapazitäten durchaus fehlen, auch für Abnehmer aus dem Westen.

Darüber hinaus hat die Regierung von US-Präsident Joe Biden zuletzt auch den Export von Hochleistungschips nach China weiter eingeschränkt, zumindest auf dem Papier. So dürfen einerseits immer mehr Firmen in China nicht mehr beliefert werden. Andererseits unterliegen bestimmte Chipmodelle der Ausfuhrkontrolle, vor allem des US-Prozessorspezialisten Nvidia.

In der Praxis behandeln die USA die Ausfuhrgenehmigungen bislang eher wohlwollend, erklärt Everstream-Experte Woitzik. Das habe eine Analyse seines Unternehmens ergeben. „Die USA haben letztes Jahr mehr als zwei Drittel aller Anträge auf Exportlizenzen nach China genehmigt. Das hat uns überrascht.“ Mitunter habe sich allenfalls die Lieferung verzögert.

China greift nur in Nischenmärkte ein

Experten gehen davon aus, dass China zunächst ebenso großzügig mit den Exportlizenzen für Gallium und Germanium verfährt. „Es sieht so aus, als sei das verhandelbar mit den Behörden“, sagt Gartner-Analyst Srinivasan. Zwar würden die Preise für die Materialien bereits steigen. Aber es handele sich ohnehin nur um Nischenmärkte.

Außerdem lasse sich Gallium auch außerhalb Chinas herstellen. Dafür habe sich nur bislang niemand in der Chipindustrie interessiert, weil das Material sehr günstig in der Volksrepublik erhältlich ist. „Es braucht ein bis zwei Jahre, um die Kapazitäten für die Produktion von Gallium und Germanium außerhalb Chinas wieder hochzufahren“, ist McKinsey-Experte Burkacky überzeugt.

Chips aus Galliumnitrid (GaN) gelten als große Wachstumshoffnung der Industrie. Zu den wichtigsten Anbietern gehört der Münchener Dax-Konzern Infineon. Elektrogeräte können zügiger und verlustärmer geladen werden mit GaN-Chips. Die Hersteller können so zum Beispiel deutlich kompaktere und effizientere Batterieladeeinheiten für Smartphones oder elektrische Fahrzeuge anbieten.

Marktforscher rechnen für 2027 mit einem Umsatz mit GaN-Chips von zwei Milliarden Dollar. Bis dahin haben die Hersteller aber noch genügend Zeit, sich alternative Bezugsquellen für Gallium zu erschließen. Das könnten etwa Produzenten in Australien, Brasilien oder Indien sein, so Gartner-Experte Srinivasan.

Die Experten gehen jedoch fest davon aus, dass sich der Konflikt weiter zuspitzt. „Wir werden künftig häufiger derartige Eingriffe des Staates sehen“, warnt Srinivasan. Denn es gibt genügend Rohstoffe, mit denen einzelne Länder andere unter Druck setzen können.

„Die Liste der kritischen Materialien in der Chipindustrie umfasst oft 150 bis 200 Posten“, sagt Burkacky von McKinsey. „Und häufig stammen 20 bis 30 davon aus nur einer Region oder nur von einem Anbieter.“

Das werde dazu führen, dass die Chipfirmen ihre Lieferantenbasis erweitern. Letztlich dürften die Strafmaßnahmen Chinas daher dazu führen, dass die Abnehmer im Westen sich künftig nicht mehr nur auf Zulieferer aus der Volksrepublik verlassen.

