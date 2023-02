Facebook, Instagram, Twitter Warum Nutzer für Social Media nun bezahlen sollen

Mit seinem neuen Abo-Modell versucht Meta-Chef Zuckerberg, Probleme im Werbegeschäft auszugleichen. Nach Ansicht von Experten hat das vorerst wenig Aussicht auf Erfolg.

Mutterkonzern Meta führt eine kostenpflichtige Verifizierung ein. (Foto: Reuters) Blauer Haken bei Facebook und Instagram

Düsseldorf Bis zu 15 Dollar im Monat kostet der neue Service des Internetkonzerns Meta, mit dem sich Nutzer von Facebook und Instagram künftig verifizieren können. Dafür gibt es ein „blaues Abzeichen, besonderen Schutz gegen Identitätsdiebstahl“ sowie „direkten Zugang zum Kundenservice“, wie Gründer Mark Zuckerberg vor wenigen Tagen auf Instagram verkündete.

Das Angebot wird zuerst in Australien und Neuseeland getestet, um später auf andere Länder ausgeweitet zu werden. Ob es auch nach Deutschland kommt, ist unklar. Meta Deutschland wollte sich dazu auf Anfrage nicht näher äußern.

Der Mutterkonzern von Facebook und Instagram schließt sich mit dem neuen Service einer Reihe anderer Betreiber sozialer Netzwerke an, die Bezahloptionen bieten. So gibt es bei Snap seit vergangenem Jahr für rund vier Dollar monatlich Snapchat Plus, das „exklusive Angebote“ für Nutzer wie die Verwendung bestimmter Emojis ermöglicht.

Elon Musk hält Bezahloption für „unvermeidlich“