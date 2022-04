Facebook-Konzern Meta: Langsamstes Umsatzwachstum seit einem Jahrzehnt

Düsseldorf Die Erleichterung von Mark Zuckerberg war in der Analystenkonferenz herauszuhören. Er sei „stolz“ auf seine Produkte, sagte der Meta-CEO. „Mehr Menschen nutzen unsere Dienstleistungen als je zuvor“, so Zuckerberg.

Damit stellte der Amerikaner einen der wenigen Lichtblicke in den neuen Quartalszahlen heraus. Die täglich aktiven Nutzer von Facebook stieg in den ersten drei Monaten 2022 von 1,93 auf 1,96 Milliarden.

Das ist zwar nur eine leichte Zunahme. Aber es ist kein Rückgang wie im vergangenen Quartal – das erste Negativwachstum in der Geschichte des Sozialen Netzwerkes. Damals stürzte die Aktie um mehr als 20 Prozent ab. Diesmal schnellte sie nachbörslich um 20 Prozent nach oben – Meta gewann auf einen Schlag knapp 70 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung.

„Die Resultate waren nicht so schlecht wie die Märkte erwartet hatten“, sagte Martin Garner, COO von der englischen Digitalberatung CCS.

Insgesamt erzielte Meta im abgelaufenen Quartal jedoch schwache Zahlen. Es erlöste 27,9 Milliarden Dollar, was unter der Analystenschätzung von durchschnittlich 28,3 Milliarden Dollar lag. Der Umsatz des Facebook-Konzern stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 Prozent, der langsamste Anstieg seit 2012 – dem Jahr, an dem Meta an die Börse ging.

Auch mit seiner Prognose enttäuschte Meta. Der Konzern erwartet für das kommende Quartal einen Umsatz von 28 bis 30 Milliarden Dollar, Analysten hatten im Schnitt 30,7 Milliarden Dollar erwartet.

Metaverse kommt Ende des Jahrzehnts

Positiv fiel der Gewinn ins Gewicht. Meta erzielte zwar mit 7,5 Milliarden Dollar einen um 21 Prozent geringeren Gewinn als im Vorjahr, Analysten hatten allerdings einen noch größeren Abfall auf 7,1 Milliarden Dollar vorhergesagt.

Was auch gut bei Investoren ankam: Meta senkte seine Investitionen für 2022, es will nur noch 87 bis 92 Milliarden Dollar ausgeben, zuvor war es von 90 bis 95 Milliarden Dollar ausgegangen. „Das ist wohl eine direkte Reaktion auf den Anlegervertrauensverlust, nachdem das Unternehmen Geld in neue Vorhaben wie das Metaverse steckte“, sagte Garner von CCS.

Das Metaverse spielte Zuckerberg insgesamt herunter. Auf die 2021 noch mit viel Begeisterung vorgetragenen Idee einer vermischten digitalen und realen Welt ging der Meta-Chef nur kurz ein. Es würde lange dauern, bis die Investitionen nennenswerte Umsätze und Gewinne erbringen würden, „später im Jahrzehnt“, sagte Zuckerberg.

Das Metaverse wird im Reality Lab entwickelt, die Einheit schrieb einen Verlust von knapp drei Milliarden Dollar, im Vorquartal waren es 3,3 Milliarden Dollar gewesen. „Meta hat neue Monetarisierungsmodelle für seine Metaverse-Investitionen angekündigt“, sagte Raj Shah, Managing Partner bei Beratungshaus Publicis Sapient, „aber die Akzeptanz ist immer noch gering.“

Schwieriges Werbegeschäft mit Kurzvideos

Die Gründe für das langsame Gesamtwachstum sind laut Zuckerberg sehr verschieden. Der Ukrainekrieg wirke sich aus. Auch der wachsende Erfolg von Kurzvideodienst Tiktok sei ein Problem. Meta führte 2020 das Konkurrenzprodukt Reels auf seiner Foto-Plattform Instagram ein. Dieses wächst stark, trägt aber ein Problem in sich: „Die Monetarisierung gelingt nicht so gut“, sagte Zuckerberg.

Anders als bei längeren Videos, Feeds oder Stories ist es schwierig, Werbung zu platzieren. „In meinen 18 Jahren bei Facebook habe ich viele Veränderungen gesehen“, sagte Zuckerberg. „Wir haben sie alle gemeistert und werden auch diese meistern.“

Laut Chief Operating Officer Sheryl Sandberg arbeitet das Unternehmen eng mit Werbetreibenden zusammen, um mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz und höherer Automatisierung effektiver Werbung zu platzieren. „Die Resultate sind vielversprechend“, sagte Sandberg.

Probleme bereiten weiterhin die verschärften Datenschutzvorgaben von Apple in seinem Betriebssystem iOS. Dadurch weiß Facebook oder Instagram weniger über den Nutzer. Laut Sandberg habe Meta „einen großen Teil der Lücke“ geschlossen. Sie ganz zu schließen, würde aber einige Zeit in Anspruch nehmen.

Wie genau Meta das erreichen will, sagte Sandberg nicht. Experten spekulieren über Ideen wie das „Probalistic Attribution Models“, die mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen und einer höheren Datenmenge ähnliche Schlussfolgerungen über das Nutzerverhalten erlauben – und damit zielgenaue und lukrative Werbung. „Wir wollen besser mit weniger Daten werden“, sagte Sandberg.

Auch das neue Datenschutzgesetz EU, der „Digital Service Act“, wird Meta Probleme bereiten. „Das ist eine erhebliche Herausforderung für die Branche“, sagte Sandberg. Allerdings will man noch die Details der Gesetzgebung abwarten, „die von Bedeutung sind“.

Probleme mit der Datenverwaltung

Daten scheinen für Meta auch aus anderen Gründen ein Problem zu sein. Laut einem internen Bericht an den Vorstand erwarten die Facebook-Entwickler einen „Tsunami“ von Datenschutzverordnungen in der ganzen Welt, nicht nur in Europa. Im Bericht, der dem Techportal Motherboard vorliegt, werden Indien oder Südafrika genannt.

Noch ärgerlicher für Meta: die Datenschutzexperten kommen in dem Bericht zum Schluss, dass der Konzern nicht genügend Kontrolle über die Daten habe. Meta würde verschiedene Daten von den Nutzern wie persönliche Angaben oder ihren Onlineverhalten mischen, könnten sie nicht mehr trennen und wäre von daher gar nicht in der Lage, die von den Gesetzgebern vorgeschriebenen Regeln einzuhalten.

In einem Statement widersprach Facebook dem Eindruck. „Das Dokument beschreibt nicht unsere ausführlichen Prozesse und Kontrollen, um Datenschutzvorgaben einzuhalten. Es ist einfach nicht richtig daraus zu schließen, es würde die Nichteinhaltung zeigen.“

Mehr: Das Kerngeschäft schwächelt, das Metaverse lässt auf sich warten: Analysten rechnen mit schlechten Zahlen der Facebook-Mutter am Mittwoch. Doch es gibt Hoffnung.