Facebook-Konzern Meta zeigt Anwendungen der virtuellen Realität

Mit seiner teuren Wette auf das Metaverse hatte der Facebook-Konzern Investoren verschreckt. Nun soll eine neue Kampagne praktische Anwendungsbeispiele zeigen.

Im Fokus der neuen Kampagne steht auch Metas VR-Brille. (Foto: IMAGO/Cover-Images) Datenbrille Quest Pro

New York Eine Chirurgin blickt durch eine Datenbrille auf die Animation eines Augapfels, setzt das Skalpell an – und befindet sich einen Schnitt später im OP-Saal, gebeugt über einen leibhaftigen Patienten. Die Augenchirurgin ist eine von drei Testimonials, die erklären, wie virtuelle Realität (VR) ihnen im Berufsleben hilft. So sieht die jüngste Kampagne von Meta aus, die das Unternehmen am Mittwochabend in New York präsentiert hat.

Der Facebook-Konzern will demonstrieren, wo die virtuelle Welt, das sogenannte Metaverse, schon heute zum Einsatz kommt. Dabei steht besonders die Bildung im Fokus. Wie im Fall der Augenchirurgin sollen angehende Mediziner so risikofrei trainieren können. Komplikationen könne die VR ebenfalls simulieren.