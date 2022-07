Facebook-Konzern Neuer Tiefschlag für Zuckerberg: Meta-Umsatz sinkt zum ersten Mal seit Börsengang

New York Der Facebook-Eigner Meta hat den ersten Umsatzrückgang seit seinem Börsengang 2012 verzeichnet. Im zweiten Quartal fielen die Erlöse leicht um ein Prozent auf 28,8 Milliarden Dollar, wie das weltgrößte soziale Netzwerk am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte.

Der Gewinn brach sogar um 36 Prozent auf 6,6 Milliarden Dollar ein. Das hängt auch mit den höheren Kosten zusammen. Meta zählt aktuell mit rund 83.500 Mitarbeitern etwa ein Drittel mehr als vor einem Jahr.

Der Konzern, zu dem Dienste wie Facebook, WhatsApp und Instagram gehören, ist auch für das laufende Quartal skeptisch und lässt bei seinen Umsatzerwartungen eine große Spanne von 26,0 bis 28,5 Milliarden Dollar. Damit ist ein erneuter Rückgang wahrscheinlich. Im dritten Quartal 2021 hatte Meta knapp 28,3 Milliarden Dollar erwirtschaftet.

Ein leichtes Wachstum verzeichnete Meta bei der Nutzerzahl auf seinen Plattformen. In höhere Einnahmen konnte der Konzern diese jedoch nicht umsetzen. Das lag auch an Werbe-Einschränkungen durch neue Datenschutzvorgaben von Apple, was vor allem iPhone-Nutzer betraf. „Die gesamte Industrie arbeitet konstruktiv zusammen, um dieser Herausforderung zu begegnen“, erklärte Meta in der Telefonkonferenz am Abend.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

„Ich versuche das Unternehmen dazu zu bewegen, sich schneller an den Wandel anzupassen“, sagte Gründer Mark Zuckerberg. „Der Markt ist sehr kompetitiv. Wir arbeiten konsequent daran, uns immer weiter zu verbessern.“ Daran habe sich seit der Gründungszeit in seinem Zimmer im Studentenwohnheim nichts geändert, so Zuckerberg.

Sorgen an der Börse

An der Börse kamen die Zahlen schlecht an, die Aktie lag nachbörslich rund vier Prozent im Minus. An der Wall Street geht die Sorge vor einem weiteren Absacken der Tech-Werte um. Erst in der vergangenen Woche hatten Snap und Twitter alarmierende Zahlen vorgelegt. Am Dienstagabend hatten dann solide Ergebnisse bei Microsoft und das entgegen dem Trend wachsende Werbegeschäft bei Google für vorsichtige Erleichterung am Tech-Markt gesorgt.

Meta meldet nun jedoch einen Rückgang. Und wie am Mittwoch bekannt wurde, droht dem Konzern auch noch Ärger mit den Kartellbehörden: US-Wettbewerbshüter nehmen erstmals die starke Marktposition des Konzerns im Geschäft mit virtuellen Realitäten (VR) ins Visier. Die Handelsbehörde FTC zog vor Gericht, um den Kauf einer Entwicklerfirma durch Meta zu verhindern.

„Die Rückschläge für Meta reißen nicht ab“, kommentierte Analystin Laura Hoy vom Finanzhaus Hargreaves Lansdown. „Die wenig beeindruckenden Ergebnisse bestätigen die Befürchtungen, dass die Werbeeinnahmen versiegen.“ Hoy sah „wenig Grund zur Freude: Rückgänge und Enttäuschungen an allen Ecken und Enden, einschließlich eines trüben Ausblicks für das dritte Quartal.“

Zwar sei die Zahl der Nutzer von Metas App-Familie weiter gestiegen, „wenn auch langsam, und das Unternehmen ist immer noch schuldenfrei. Aber ansonsten waren die Zahlen düster“, so das Urteil der Analystin. Die Bemühungen der FTC, die geplante Übernahme der VR-Firma Within durch Meta zu verhindern, seien „nicht nur ein Ärgernis für Zuckerbergs Vision einer digitalen Zukunft, sondern ein Schuss vor den Bug der gesamten Branche.“ Deren Großkonzerne, darunter auch Google, strebten nach Monopolstellungen.

Das Metaverse als Kostentreiber

Laut Raj Shah vom Beratungshaus Publicis Sapient trugen fünf Faktoren zum Gewinnrückgang im zweiten Quartal bei: die Konkurrenz durch TikTok, die reduzierten Werbeausgaben im wirtschaftlichen Abschwung, die Apple-Datenschutzänderungen, Rufprobleme und Fragen zur Zukunft der Meta-Führung.

Tatsächlich wird sich an der Spitze des Konzerns einiges ändern. Organisations-Vorständin Sheryl Sandberg, lange die Nummer zwei nach Zuckerberg, verlässt das Unternehmen im September. Finanzvorstand David Wehner leitet künftig die Konzernstrategie. Neue Finanzchefin wird Susan Li, bisher die Vizeleiterin des Finanzbereichs.

„Metas große Wette auf das Metaverse wird noch über Jahre hinweg ein Kostentreiber sein“, glaubt Berater Shah. Zu erwarten sei, dass sich der Niedergang von Meta fortsetzen wird, bis der Konzern das Metaverse monetarisieren könne. Digitale Werbung bleibe ein unterbewerteter Wachstumsmarkt.

Zuckerberg hatte 2021 das Ziel ausgegeben, eine virtuelle Welt – das „Metaverse“ – als Vernetzung verschiedener sozialer Internetplattformen zu etablieren, und änderte den Firmennamen von Facebook in Meta. Viele Branchenbeobachter zweifeln seither an der Umsetzbarkeit der Vision.

Umstrittener Übernahmeplan

In der sogenannten virtuellen Realität können Nutzer mit Spezialbrillen in digitale Welten eintauchen. Zuckerberg setzte früh auf das Geschäft mit dem Kauf des VR-Brillen-Pioniers Oculus 2014. Die Firma Within, die Meta kaufen will, steht hinter einer VR-Fitness-App namens „Supernatural“. Die Aufsicht FTC argumentiert, Meta mit seinem „VR-Imperium“ wolle den neuen Markt durch den Aufkauf besetzen, statt mit eigenen Angeboten um ihn zu konkurrieren.

Die Übernahme könne zu weniger Wettbewerb und potenziell höheren Preisen führen, heißt es in der am Mittwoch eingereichten Klage. „Und Meta wäre einen Schritt näher zum ultimativen Ziel, das gesamte ,Metaverse' zu besitzen.“ Meta gehört bereits die auf Bewegung ausgelegte VR-App „Beat Saber“. Der Konzern übernahm in den vergangenen Jahren mehrere VR-Spezialisten. Laut einem Medienbericht will Meta sich den im Herbst angekündigten Kauf von Within über 400 Millionen Dollar kosten lassen.

Meta konterte, die FTC-Klage stütze sich auf „Ideologie und Spekulationen“ statt Fakten. Die Idee, dass die Übernahme wettbewerbsfeindlich wäre, sei „unglaubwürdig“, sagte ein Konzernsprecher dem Technologieblog „The Verge“.

Die FTC fährt unter ihrer neuen Chefin Lina Khan einen härteren Kurs gegenüber den großen Tech-Konzernen, die in den USA lange von einer eher laschen Wettbewerbsaufsicht profitiert hatten. Am Donnerstag legt der Tech-Gigant Apple Zahlen vor.

Mit Agenturmaterial.

Mehr: Das Werbegeschäft bei Snap bricht ein und zieht Konzerne wie Meta und Google herunter.