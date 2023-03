Facebook-Konzern Noch einmal 10.000 Mitarbeiter: Meta steht vor nächstem deutlichen Stellenabbau

Bereits im November hatte Meta 11.000 Jobs abgebaut. Nun gibt der Konzern weitere Stellenstreichungen bekannt. Analysten und Börse reagieren mit Zustimmung.

Der Facebook-Konzern spürt die Zurückhaltung von Werbekunden, die stärker auf ihr Geld achten. (Foto: Reuters) Meta-Büro in Brüssel

Austin, Düsseldorf Meta-Chef Mark Zuckerberg hat 2023 zum „Jahr der Effizienz“ ausgerufen – und das bedeutet auch weitere Stellenstreichungen. Der Internetkonzern mit seinen Marken Facebook, Instagram und WhatsApp werde 10.000 Stellen streichen und 5000 offene Stellen nicht besetzen, kündigte der Meta-Gründer und Chef am Dienstag an. Wie viele der in Deutschland etwa 400 Beschäftigten von Meta von den Stellenstreichungen betroffen sind, teilte das Unternehmen nicht mit.

Meta hatte bereits im November die Entlassung von 11.000 Mitarbeitern angekündigt. Von den damals rund 87.000 Beschäftigten muss also insgesamt fast ein Viertel gehen. So will Meta die Gesamtkosten für das Jahr 2023 im Vergleich zu früheren Plänen um drei Milliarden Dollar senken.