Facebook-Konzern Noch einmal 10.000 Stellen betroffen: Meta steht vor nächstem deutlichen Stellenabbau

Bereits im November hatte Meta 11.000 Jobs abgebaut. Nun gibt der Konzern weitere Stellenstreichungen bekannt. Die Aktien von Meta stiegen im vorbörslichen Handel um fast zwei Prozent.

Der Facebook-Konzern spürt die Zurückhaltung von Werbekunden, die stärker auf ihr Geld achten. (Foto: Reuters) Meta-Büro in Brüssel

New York, London Die Facebook-Mutter Meta will in einer zweiten Entlassungswelle 10.000 Stellen streichen. „Wir gehen davon aus, dass wir unser Team um etwa 10.000 Personen verkleinern und etwa 5000 zusätzliche offene Stellen, die wir noch nicht besetzt haben, schließen werden“, hieß es in einer Mitteilung von Vorstandschef Mark Zuckerberg an die Mitarbeiter am Dienstag. Zuvor hatten die „Financial Times“ und das „Wall Street Journal“ über mögliche Kürzungen berichtet.

Erst vor vier Monaten hatte Meta bereits die Entlassung von 11.000 Mitarbeitern angekündigt. Zuckerberg hatte 2023 zum „Jahr der Effizienz“ ausgerufen und erklärt, die Kosten um fünf Milliarden auf 89 bis 95 Milliarden Dollar senken zu wollen. Die Aktien von Meta stiegen im vorbörslichen Handel an der Wall Street um fast zwei Prozent.

In den vergangenen Monaten hatten nach Meta auch andere Online-Riesen wie Amazon, Google und Microsoft tausende Stellen gestrichen – nachdem sie im Boom für ihr Geschäft in der Corona-Pandemie in großem Stil neue Mitarbeiter eingestellt hatten. Der Facebook-Konzern läutet nun als erster von ihnen eine zweite große Entlassungsrunde ein. In der Pandemie griffen viele kleine Unternehmen zu Werbung bei Facebook, um ihr Geschäft anzukurbeln. Meta verdiente gut und stellte auch kräftig ein. Ende 2019 hatte der Konzern 45.000 Mitarbeiter, zum Zeitpunkt des Stellenabbaus im November 2022 waren es über 87.000. Meta spürt die Zurückhaltung von Werbekunden, die stärker auf ihr Geld achten. Auch ist die App Tiktok ein starker Rivale im Kampf um Werbe-Dollar – und Apples Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre auf dem iPhone machten Anzeigen bei Facebook weniger effizient. Zugleich steckt Zuckerberg viele Milliarden in die Entwicklung virtueller „Metaverse“-Welten. Allein im vergangenen Jahr verbuchte die entsprechende Sparte Reality Labs einen operativen Verlust von gut 13,7 Milliarden Dollar (aktuell 12,78 Milliarden Euro). Die „Financial Times“ schrieb, dass von der nächsten Entlassungsrunde die Bereiche Politik, Marketing und Kommunikation stärker als andere betroffen sein sollen. Mehr: Meta streicht NFT-Funktionen bei Facebook und Instagram