Facebook-Mutter Rekordstrafe für Meta in EU-Datenschutzstreit

Wegen der Übertragung von persönlichen Daten verhängt die irische Datenschutzbehörde eine Strafe von 1,2 Milliarden Euro gegen Meta. Der Facebook-Konzern will Berufung einlegen.

Bei dem Verfahren geht es um die Speicherung von europäischen Nutzerdaten auf Servern in den USA. (Foto: Reuters) Facebook-Konzern Meta

Berlin, Brüssel Der Facebook-Konzern Meta muss wegen eines Verstoßes gegen die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) eine Rekordstrafe in Höhe von 1,2 Milliarden Euro zahlen. Das teilte die irische Datenschutzbehörde DPC am Montag in Dublin mit.

Dem sozialen Netzwerk Facebook wird vorgeworfen, persönliche Informationen von EU-Bürgern nicht ausreichend vor amerikanischen Geheimdiensten geschützt zu haben. Der österreichische Datenschutzaktivist Max Schrems hatte deshalb Beschwerde gegen den Konzern eingereicht. Der Vorsitzende der internationalen Datenschutzorganisation Noyb war bereits zuvor mit Klagen im Zusammenhang mit dem Datenverkehr erfolgreich gewesen.

Das von der DPC verhängte Bußgeld stellt die bisherige Rekordstrafe von 746 Millionen Euro für den Onlinehändler Amazon in Luxemburg in den Schatten. Außerdem muss Meta jede weitere Übermittlung europäischer personenbezogener Daten an die Vereinigten Staaten unterbinden, da das Unternehmen weiterhin den US-Überwachungsgesetzen unterliegt.

Meta kündigt Berufung an