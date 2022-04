Facebook-Mutterkonzern Bei Meta steigt die Angst vor dem nächsten Börsenbeben

Ganze 350 Milliarden Dollar an Börsenwert verlor der Facebook-Mutterkonzern seit Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen.

Düsseldorf Der vergangene Quartalsbericht von Meta Platforms Anfang Februar ging in die Börsengeschichte ein. Der Facebook-Mutterkonzern verzeichnete langsameres Umsatzwachstum, verfehlte die Gewinnziele und zum ersten Mal in seiner 18-jährigen Geschichte fiel die Zahl der aktiven Nutzer.

Die Anleger reagierten schockiert, der Börsenwert von Meta fiel an einem Tag um 230 Milliarden Dollar – ein beispielloser Kurssturz. Seitdem haben die Papiere noch weiter nachgegeben, die Marktkapitalisierung sank um weitere 120 Milliarden Dollar .

Mit Spannung erwarten daher Analysten und Aktionäre die Zahlen für die ersten drei Monate des Jahres, die Meta am Mittwoch nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht. „Es ist nicht besser geworden“, sagt Brad Erickson von RBC Capital, der ein weiteres „schwieriges Quartal“ erwartet.

Es steht viel auf dem Spiel für Gründer Mark Zuckerberg und sein Unternehmen, das an der Börse immer noch gut eine halbe Billion Dollar wert ist. Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 28,3 Milliarden Dollar, rund acht Prozent mehr als im Vorjahresquartal.

Aber schafft das Meta? Zweifel sind angebracht: Das wichtige Anzeigengeschäft schwächelt aufgrund des Ukrainekriegs, Inflation und schärferer Datenschutzvorschriften, sowohl bei Apple als auch in der EU. „Obwohl alle Welt ihre Werbung in digitale Formate verschiebt, hat Meta ein schwieriges Jahr“, sagt Martin Garner, COO der Werbeberatung CCS.

Nutzerzahlen fallen weiter

Wie im vorherigen Quartal könnten die Nutzerzahlen nochmals zurückgehen. Allein durch das Verbot von Instagram und Facebook in Russland verliert Meta rund drei Millionen täglich aktive Nutzer – rund 1,4 Prozent der Gesamtzahl. Das mag auf den ersten Blick nicht viel erscheinen, aber im Februar reichte bereits ein leichter Rückgang, um die Aktionäre zu verschrecken.

Auch verliert Meta vor allem bei jüngeren Nutzern an Attraktivität. Diese beschäftigen sich mehr mit dem Videokanal Tiktok als mit Instagram oder gar Facebook. „Die Nutzerzahlen werden rückläufig sein, auch weil die Volkswirtschaften in der ganzen Welt weniger stark wachsen, weil die Lebenshaltungskosten steigen“, ergänzt Garner.

Das neue Geschäftsfeld Metaverse wird da noch nicht groß helfen. Zwar investierte Meta allein im abgelaufenen Jahr zehn Milliarden Dollar in die Verschmelzung von realen und digitalen Welten. Allerdings steckt das Projekt noch in den Kinderschuhen: So hat das Virtual-Reality-Spiel „Horizon Worlds“ von Meta bislang nur 300.000 Nutzer.

„Meta investiert enorme Summen in das Metaverse – es ist eine große Wette auf die Zukunft des Internets“, sagt Garner. „Die Entwicklungskosten sind groß, während die Umsätze auf absehbare Zukunft minimal bleiben.“

Quest 2 als Hoffnungsträger

Allerdings mehren sich die Anzeichen, dass das Metaverse eines Tages tatsächlich ein Wachstumstreiber für den Konzern sein könnte. Im Zentrum steht dabei die vor wenigen Monaten auf den Markt gebrachte Quest 2.

Die Virtual-Reality-Brille ist preiswerter, leichter und leistungsstärker als ihr Vorgänger. Meta erlaubt es Entwicklern, Spiele herauszubringen, die nur auf Grundlage von Quest 2 laufen – also nicht mit dem schwächeren Vorgängermodell kompatibel sein müssen. Titel wie „Red Matter 2“ oder „Bonelab“ setzen daher in Sachen Grafikqualität neue Maßstäbe

Die neue VR-Brille von Meta ist leichter, leistungsstärker und preiswerter. (Foto: Bloomberg) Quest 2

„Quest 2 könnte ein Zündfunke für das Metaverse sein, so wie das iPhone ein eigenes Ökosystem mit App-Entwicklungen und App-Store hervorbrachte“, sagt Tibor Merey, Partner bei Boston Consulting.

In einer neuen Studie beziffert BCG das Marktpotenzial des Metaverse im Jahr 2025 auf bis zu 400 Milliarden Dollar, davon entfallen 47 Milliarden Dollar auf Virtuelle Realität (VR) und Augmented Reality (AR). „VR und AR wachsen zusammen, schon bald wird man den Unterschied nicht mehr erkennen“, sagt Merey.

Schwaches Werbegeschäft

Bis dahin muss sich Meta aber mit einem schwierigen Kerngeschäft auseinandersetzen. Das läuft gleich aus mehreren Gründen schwach: Anzeigenkunden halten sich aufgrund des Ukrainekriegs und Inflation vor allem in Europa zurück. Dort dürften auch die neuen EU-Richtlinien des „Digital Services Act“ den künftigen Umsatz dämpfen. Und wie im Quartal zuvor ist Apple mit seinen verschärften Datenschutzvorschriften ein Problem für das soziale Netzwerk.

Analyst Brad Erickson befragte kürzlich Werbeagenturen, die kleinere Anzeigenkunden vertreten. Viele kleinere bis mittelgroße Unternehmen überlegten demnach erstmals, ihre digitale Werbung auf neuen Kanälen zu schalten. Erickson senkte daraufhin sein Kursziel, wie auch sein Kollege Jason Helfstein von Oppenheimer. Meta steht offenkundig vor schweren Zeiten.

