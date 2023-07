Fernbus und Bahn Mobilitätskonzern Flix treibt Vorbereitungen für Börsengang voran

Flixbus in Nizza

Frankfurt Die wohl bekannteste deutsche Firmenneugründung aus der Mobilitätsbranche treibt die Vorbereitungen für den geplanten Börsengang voran. Flix, die Muttergesellschaft von Flixbus und Flixtrain, hat drei Banken als Berater für den für das erste Halbjahr 2024 geplanten Deal ausgewählt, sagten mehrere mit der Situation vertraute Personen.

Dies seien JP Morgan, Goldman Sachs und BNP Paribas. Beim Gang aufs Parkett könnte die Firma mit rund vier Milliarden Euro bewertet werden, hieß es. Flix und die Banken lehnten am Dienstag Stellungnahmen ab oder waren zunächst nicht erreichbar.

Flix hatte im Frühjahr erstmals Finanzdaten genannt. Danach schaffte es das Unternehmen aus der Verlustzone und erzielte im vergangenen Jahr ein positives Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda). Eine konkrete Zahl nannte Flix noch nicht. Der Umsatz stieg um 185 Prozent auf gut 1,5 Milliarden Euro.

Finanzchef Christoph Debus bezeichnete das zurückliegende Jahr als das bisher erfolgreichste des Unternehmens. 2023 solle der Umsatz um mindestens 20 Prozent zulegen und die Profitabilität sich weiter verbessern, hieß es.

Der Aufstieg von Flix begann mit der Liberalisierung des Fernbusmarkts in Deutschland im Jahr 2013. Schon zwei Jahre später startete das Jungunternehmen einen aggressiven Wachstumskurs und übernahm Rivalen wie Mein Fernbus, das europäische Geschäft des britischen Anbieters Megabus sowie Postbus.

Gleichzeitig expandierte das Unternehmen in zahlreiche europäische Länder. 2019 erwarb Flix das türkische Busunternehmen Kamil Koc, 2021 folgte die US-Fernbusikone Greyhound. 2017 brachte Flix die ersten Züge auf die Gleise, zunächst in Deutschland. Mittlerweile sind die grünen Wagen auch in Schweden unterwegs.

„Asset Light“-Strategie kommt an der Börse gut an

Dabei versteht sich das Unternehmen vor allem als Technologieanbieter. Busse oder Züge werden in der Regel von Partnern gestellt und betrieben. Flix übernimmt über seine Plattform die Strecken- und Netzplanung, den Vertrieb, den Kundenservice und die Preisgestaltung.

Eine solche „Asset Light“-Strategie kommt an der Börse gut an, schließlich belasten keine hohen Sachwerte und Sachinvestitionen das Zahlenwerk. Gleichzeitig wurde so erst das rasante Wachstum möglich.

Diese haben die Investoren bisher mitgetragen und mitfinanziert. Beteiligt sind Risikokapitalgeber wie General Atlantic, HV Capital, Permira, TCV, Blackrock, Baillie Gifford und Canyon Partners. Die drei Gründer André Schwämmlein, Jochen Engert und Daniel Krauss halten noch knapp mehr als 25 Prozent der Anteile. Die bisher letzte Finanzierungsrunde über 650 Millionen Dollar fand im Sommer 2021 statt.

