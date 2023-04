Fernwartung Wie Teamviewer wieder im Mittelstand punkten will

Düsseldorf Teamviewer ist der bekannteste Name im Geschäft für Fernwartung, aber längst nicht mehr der einzige. Seit der Coronapandemie hat der Marktführer aus dem schwäbischen Göppingen immer mehr Konkurrenz bekommen, gerade für Privatnutzer sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gibt es etliche Alternativen.

Der MDax-Konzern reagiert darauf mit der Überarbeitung seines wichtigsten Produkts, des Programms für die Fernwartung und -steuerung von Computern. Die neue Generation verfüge über eine moderne Bedienung, ein verbessertes Sicherheitskonzept und zusätzliche Funktionen für Geschäftskunden, erklärte der Konzern am Mittwoch. Zudem bekommt das Produkt erstmals einen eigenen Namen – Teamviewer Remote.

Es handle sich um „eine strategische Initiative“, betonte Konzernchef Oliver Steil. Das Geschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen – insgesamt rund 620.000 – steuerte 2022 mit 458 Millionen Euro rund 81 Prozent zum Teamviewer-Umsatz bei. Diese Kundschaft ist zudem die Basis für die Vermarktung höherwertiger Produkte.

Die Entwicklung des Programms hatte Teamviewer im Herbst 2021 im Zuge einer Neuausrichtung angekündigt. Nach mehreren verfehlten Prognosen war der Kurs des Unternehmens binnen weniger Monate um 70 Prozent gesunken. Schwierigkeiten im Mittelstandsgeschäft galten als eines der Probleme.

Leichtere Bedienung, mehr Sicherheit

Das neue Teamviewer-Programm soll leichter zu bedienen sein. Ein Faktor: Nutzer müssen nicht mehr ID und Passwort eingeben, sondern können sich über einen einfachen Link verbinden – wie man es von Zoom oder Teams kennt. „Durch die Pandemie haben viele Leute gelernt, an einer Videokonferenz teilzunehmen“, sagte Produktchef Hendrik Witt. Zudem ist es möglich, die volle Funktionalität über den Browser zu nutzen, also auch ohne die Installation auf dem PC.

Der Softwarehersteller will außerdem die Sicherheit erhöhen. Immer wieder werden Fälle bekannt, in denen sich Betrüger am Telefon beispielsweise als Kundenservice einer Firma ausgeben und sich per Fernwartungssoftware Zugriff auf die PCs der Opfer verschaffen.

Diejenigen, die per Teamviewer Unterstützung leisten, müssen sich daher künftig ein Benutzerkonto anlegen. Das dürfte nicht bei allen Nutzern gut ankommen – ein Registrierungszwang gilt als unbeliebt.

Teamviewer ist viele Jahre ohne große Werbung gewachsen, die kostenlose Basisversion verschaffte dem Anbieter effektive Mund-zu-Mund-Propaganda. Das half dem Geschäft mit Privatnutzern sowie kleinen und mittleren Unternehmen. Mittlerweile konkurrieren Spezialisten wie Anydesk und Go To um Kunden, außerdem Konzerne wie Microsoft.

Nach dem Boom der Fernwartung in der Coronapandemie habe man einige Kunden im Einstiegssegment wieder verloren, sagte Steil. Inzwischen sehe man aber eine gute Entwicklung im Mittelstandsgeschäft: „Die Situation hat sich ein ganzes Stück stabilisiert.“ Zumal der Markt für Fernzugriffe groß sei – „insofern ist es nicht schlimm, dass wir den ein oder anderen Wettbewerber haben“.

Das neue Produkt soll zur Stärkung der Wettbewerbsposition beitragen. Die vorherige Generation sei lange am Markt gewesen, so Steil. Ziel sei es, jetzt neue Funktionen zu etablieren – insbesondere bei der IT-Sicherheit – und die Bedienung zu überarbeiten. Es nütze nichts, wenn man ein Top-Produkt habe, das veraltet aussehe.

