Finanzierung Krise der Silicon Valley Bank trifft auch deutsche Start-ups

Berlin Die Pleite der Silicon Valley Bank in den USA könnte die ohnehin schon verhaltene Stimmung in der deutschen Start-up-Szene endgültig kippen lassen. Der Stress im Finanzierungssystem werde weiter zunehmen, sagt Alex von Frankenberg, Geschäftsführer des High-Tech Gründerfonds, dem Handelsblatt: „Auch wenn die Silicon Valley Bank hoffentlich nicht das nächste Bear Stearns ist, werden die Finanzierungsbedingungen für Start-ups schwerer werden.“ Die US-Investmentbank Bear Stearns gehörte zu den ersten Opfern der großen Finanzkrise vor 15 Jahren.

Bereits im Schlussquartal 2022 – und damit noch weit vor den Turbulenzen rund um die Silicon Valley Bank – war das Investorenbarometer infolge der Zinswende und Wirtschaftsschwäche um 25,6 Zähler auf minus 42,9 Punkte abgesackt.

Abgesehen vom beispiellosen Coronaschock im ersten Quartal 2020 war die Stimmung der Investoren, die sich an jungen Wachstumsunternehmen beteiligen, zuletzt vor rund 20 Jahren schlechter. Julian Riedlbauer, Partner bei GP Bullhound, sieht in dem Fall der Silicon Valley Bank ein Warnsignal für deutsche Gründer. Die gesamte Branche benötige mehr Finanzierungsvolumen und Kapital als erwartet, um profitabel zu werden. Die Start-ups müssten alles daransetzen, weniger Geld zu verbrennen und frühzeitig in die Gespräche für eine neue Finanzierungsrunde zu gehen.

Die Silicon Valley Bank ist schon seit Jahren nicht mehr nur in den USA tätig, sondern unter anderem auch in Großbritannien und Deutschland. Hierzulande erhielt sie 2018 eine Teilbanklizenz der Bafin für Kreditgeschäfte in Deutschland. Die Deutschlandtochter wollte am Freitag keine Angaben dazu machen, inwieweit sie vom Geschehen in den USA betroffen ist.

Unklar ist auch, wie viele Kunden die in Frankfurt ansässige Gesellschaft hat und wie umfangreich das Geschäft in Deutschland ist. Auf der Website führt sie unter anderen den Kochboxen-Anbieter Hellofresh und Lilium als Kunden. Beide Firmen waren zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Ein Fintech-Gründer, der seinen Namen nicht nennen will, hatte erst am Freitag Geschäftskontakt mit der britischen Tochter der SVB. „Da war alles in Ordnung und lief reibungslos.“ Inzwischen sehe die Lage anders aus. Fonds riefen dazu auf, Gelder abzuziehen: „Da kommt jede Bank ins Schwanken.“ Das sei ein verantwortungsloses Verhalten der Investoren.

Stephan Heller, Gründer des Dachfonds AlphaQ Venture Capital, rät dazu, Ruhe zu bewahren. Sein Team habe aus dem Kollaps des deutschen Zahlungsdienstleisters Wirecard viel gelernt und sei daher darauf vorbereitet, schnell und effektiv auf solche Krisen zu reagieren. Von Frankenberg ergänzt: „Zumindest für die guten und sehr guten Unternehmen wird es weiterhin Geld geben.“

