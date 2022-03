Finanzierungsrunde 55 Millionen Euro für deutsches Tech-Start-up: Leapsome will in USA expandieren

Düsseldorf Jenny von Podewils und Kajetan von Armansperg eint eine Mission: Mithilfe von Software und Künstlicher Intelligenz wollen sie eine positive Feedback- und Lernkultur in Unternehmen etablieren. Um das zu erreichen, bekommt ihre Firma Leapsome nun einen Schub. Der US-Investor Insight Partners und die europäischen Wagniskapitalgeber Creandum und Visionaries Club stecken zusammen 60 Millionen Dollar, umgerechnet etwa 55 Millionen Euro, in das Berliner Start-up, wie Leapsome am Donnerstag bekannt gab.

„Wir freuen uns sehr über das Investment und die neuen Partnerschaften“, erklärt Co-CEO Kajetan von Armansperg dem Handelsblatt. Die Finanzierung werde es ermöglichen, schneller in internationale Märkte zu expandieren und die Plattform weiterzuentwickeln. „Damit wollen wir unsere Mission erreichen, Arbeit erfüllender zu machen“, sagt von Armansperg.

Seine Mitgründerin Jenny von Podewils ergänzt, man wolle die Position als Marktführer global ausbauen: „Unsere Plattform hat sich bewährt und trifft auf einen bereiten Markt.“ Der Transformationsdruck in den Konzernen und im Mittelstand sei immens. „In den vergangenen Jahren ist klar geworden, dass diese Transformation nur mit motivierten und bestens eingesetzten Mitarbeitern gelingen kann“, sagt von Podewils.

Das Unternehmen verspricht seinen Kunden, mit einer auf Künstlicher Intelligenz basierten Softwareplattform die interne Feedback- und Lernkultur zu stärken und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachhaltig zu binden. Bisher wuchs Leapsome aus dem Cashflow. Eigenen Angaben zufolge ist es bereits profitabel. Der Umsatz wurde im abgelaufenen Jahr auf einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag verdreifacht.

Geschafft haben das die beiden 36-jährigen Gründer mit einer gemeinsamen Vision und einer klaren, sich ergänzenden Arbeitsteilung. Kajetan von Armansperg ist der Produktentwickler, Jenny von Podewils die Verkäuferin. Sie führen das Unternehmen seit der Gründung 2016 gleichberechtigt und sind damit in der stark von Männern geprägten Tech-Szene eine Ausnahmeerscheinung. Inzwischen beschäftigen sie rund 80 Mitarbeiter.

Leapsome-Gründer haben ambitionierte Wachstumsziele

Leapsome hat mittlerweile mehr als 1000 Kunden in Europa, den USA, Asien und Australien. Darunter befinden sich globale Marken wie Spotify oder Mercedes Benz, aber auch deutsche Mittelständler wie CTS Eventim. Sie automatisieren und professionalisieren mit Leapsome ihre bis dato teilweise noch manuellen Feedback- und Weiterbildungsprozesse, indem sie diese auf einer Plattform zusammenführen und mit anderen Kommunikationskanälen – etwa Slack, Microsoft Teams oder HR-Systemen wie Workday und Personio – verknüpfen.

Millennials erwarteten von Arbeitgebern eine starke Unternehmenskultur. (Foto: imago images/Addictive Stock) Symbolfoto

Christian Grobe, Chef des Fintechs Billie, lobt das Konzept: „Leapsome spart uns viel Zeit bei Performance Reviews und hilft uns, eine offene, wertorientierte Feedbackkultur aufzubauen. Wir haben mehrere Plattformen verglichen, und Leapsome hat uns überzeugt – es ist benutzerfreundlich, intuitiv und in hohem Maße anpassbar.“

Die Wachstumsziele der Gründer sind ambitioniert: „Wir wollen bis 2024 mehr als 100 Millionen Euro Umsatz machen“, sagt von Armansperg. In den vergangenen Jahren habe das Augenmerk auf dem Aufbau effizienter und automatisierter Prozesse gelegen, wodurch eine hohe Kapitaleffizienz erreicht wurde. So habe sich Leapsome auf die Kunden und auf eine rasche Weiterentwicklung der Plattform fokussieren können.

Für das Unternehmen ist es die erste Finanzierungsrunde. „Der bisherige Verzicht auf externe Finanzierung war stets pragmatisch und nicht dogmatisch motiviert“, sagt von Armansperg, „Wir haben fortlaufend geprüft, wann der richtige Moment dafür ist.“

Dieser Zeitpunkt war Anfang des Jahres erreicht. Von Podewils und von Armansperg machten sich auf die Suche nach Investoren. Gezielt sprachen sie Tech-Investoren an. „Wir suchten aus einer Position der Stärke einen strategischen Partner“, sagt von Podewils. Mit Insight Partners war man sich schnell einig, nach wenigen Wochen stand das Engagement. Entscheidend sei dabei auch gewesen, dass die Investoren wie sie selbst divers aufgestellt sind.

Leapsome ist damit ein weiteres Berliner Start-up aus dem Bereich Personalmanagement, das sich finanziell verstärkt und international expandiert. So erhielten Anfang 2021 bereits die Gründerinnen von Tandemploy, die mit ihrer Software für gemeinschaftliches Arbeiten zu Pionierinnen der New-Work-Szene wurden, neues Kapital. Vor wenigen Wochen wurde Tandemploy vom US-Tech-Konzern Phenom übernommen.

Bei Leapsome soll das frische Geld in die Expansion in den USA fließen, wo bisher 15 Prozent des Geschäfts gemacht werden. In New York wollen die Gründer ein eigenes Büro eröffnen. Zudem soll die Plattform mit neuen Modulen ausgebaut werden.

Mit dem Einstieg der Investoren gibt das Gründungsduo, das sich seit dem Studium an den Universitäten Mannheim und St. Gallen kennt, erstmals auch Anteile aus der Hand. Bisher hielten sie jeweils 50 Prozent. Mit Insight Partners kommt nun ein erster Minderheitsanteilseigner dazu.

Millennials haben andere Ansprüche an die Arbeitswelt

Mit den Investoren haben die beiden Co-CEOs aber auch einen strategischen Sparringspartner gewonnen. Insight Partners ist ein global agierender Tech-Investor mit einem verwalteten Vermögen von 90 Milliarden Dollar, der in mehr als 600 Unternehmen weltweit investiert ist und mehr als 55 Portfoliounternehmen an die Börse gebracht hat.

Katie Bullard, Managing Partner bei Insight, soll das bisher zweiköpfige Board von Leapsome verstärken. „Das Fördern des Engagements der Mitarbeitenden steht im Mittelpunkt einer jeden Unternehmensstrategie – und Leapsome hat sich als globaler Marktführer positioniert“, sagt Bullard. „Wir freuen uns sehr, mit Kajetan, Jenny und dem gesamten Leapsome-Team in einer Phase zusammenzuarbeiten, in der das Unternehmen wächst, skaliert und die eigene Mission vorantreibt, Mitarbeiter*innen weltweit dabei zu helfen, am Arbeitsplatz glücklich zu sein.“

Das Geschäftsmodell von Leapsome basiert auf den eigenen „schmerzhaften Erfahrungen“, wie die Gründer sagen. Sie machten ihre ersten Karriereschritte in schnell wachsenden Start-ups, wo das Miteinander und die Sinnfrage schon mal auf der Strecke blieben.

Hinzu kommt positive Psychologie. Insbesondere Jenny von Podewils, die an der Singularity University im Silicon Valley studiert hat, beschäftigte sich mit der Frage: „Was macht Menschen in Organisationen erfolgreich?“ Ihre Antwort: „Im Laufe des Lebens arbeitet der Mensch etwa 80.000 Stunden. Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, dass alle Mitarbeiter sich in dieser Zeit weiterentwickeln und entfalten können.“

Die junge Generation verändere zunehmend den Arbeitsmarkt. Millennials erwarteten vom Arbeitgeber eine starke Unternehmenskultur für erfüllende Arbeit und persönliche Weiterentwicklung. „Wer diesen Ansprüchen als Arbeitgeber nicht gerecht wird, verliert seine besten Mitarbeitenden“, sagt von Podewils.

