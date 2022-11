Fintech New Yorker Investor schnappt sich Berliner Wagniskapitalgeber

Motive Partners kauft den erst in diesem Jahr gegründeten Fonds des Fintech-Experten Ramin Niroumand. Experten erwarten weitere Übernahmen in dem Bereich.

Der Gründer von Embedded Capital verkauft das Unternehmen an Motive Partners. (Foto: Marc-Steffen Unger für Handelsblatt) Ramin Niroumand

Berlin Erstmals seit Ausbruch des Ukrainekriegs kommt es in der deutschen Start-up-Szene zur Übernahme eines Wagniskapitalgebers. Der auf Fintechs spezialisierte Berliner Fonds Embedded Capital des Finleap-Gründers Ramin Niroumand wird vom New Yorker Wagniskapitalgeber Motive Partners erworben. Das teilten beide Firmen am Dienstagmorgen mit.

Zum Kaufpreis wollten sich beide Seiten nicht äußern. Zusammen wollen sie künftig Firmenkreisen zufolge bald auf ein verwaltetes Vermögen von fast 300 Millionen Euro kommen. „Wir waren sehr zufrieden mit unseren Investitionen und unserem Fundraising und nicht auf der Suche nach einem Partner. Aber wenn man die Chance bekommt, etwas wirklich Großes zu bauen, dann muss man sie annehmen“, sagte Niroumand dem Handelsblatt.