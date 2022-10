Fitness-Geräte Fitbit macht Google-Accounts zur Pflicht – Risiko für deutschen Markt

San Francisco Im Januar 2021 hatte Google die 2,1 Milliarden teure Übernahme des Fitness-Spezialisten Fitbit abgeschlossen. Nun kündigte das Unternehmen an, für die Nutzung der Fitnessgeräte werde künftig ein Google Account nötig. Dieser Schritt könnte Probleme in Deutschland nach sich ziehen.

Der Facebook-Konzern hatte nach seinem Kauf der VR-Brillen-Firma Oculus ebenfalls Facebook-Accounts zur Pflicht für die Nutzung der Geräte gemacht. Daraufhin hatte das Bundeskartellamt ein Missbrauchsverfahren eingeleitet.

Kartellamtspräsident Andreas Mundt hatte argumentiert: „Diese Verknüpfung zwischen Virtual-Reality-Produkten und dem sozialen Netzwerk des Konzerns könnte einen verbotenen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch Facebook darstellen.“

Facebook hatte daraufhin angekündigt, den Verkauf seiner Oculus-Brillen in Deutschland zu stoppen. Das Verfahren des Kartellamtes ist bislang noch nicht abgeschlossen.

Ob das Bundeskartellamt ebenfalls ein Verfahren gegen Google für die Accountpflicht bei Fitbit-Geräten starten könnte, ließ ein Sprecher des Bundeskartellamtes auf Anfrage offen. „Zum jetzigen Zeitpunkt führen wir kein Verfahren in diesem Zusammenhang“, sagte der Sprecher.

Eine Sprecherin von Google äußerte sich nicht zu möglichen Folgen auf dem Markt in Deutschland. Sie betonte allgemein, Gesundheitsdaten würden nicht für Werbezwecke genutzt: „Wenn sich ein Nutzer für ein Google-Konto anmeldet oder zu einem Google-Konto wechselt, werden wir die Gesundheits- und Wellness-Daten der Fitbit-Nutzer weiterhin von den Daten für Google Ads getrennt halten und diese Daten werden nicht für Google Ads verwendet.“

Ab dem kommenden Jahr wird es möglich sein, einen Google-Account mit Fitbit-Geräten zu kombinieren. Reine Fitbit-Accounts sollen dann schrittweise auslaufen und künftig nur noch die Nutzung per Google-Account möglich sein. Fitbit bietet in Deutschland Smart Watches und Fitnesstracker an.

Zumindest für die VR-Brillen des Facebook-Konzerns könnte sich die Situation künftig ändern. Im Juli hatte das Unternehmen angekündigt, die Pflicht für einen Facebook-Account aufheben zu wollen.

Die VR-Billen des Facebook-Konzerns dominieren das globale Geschäft. Laut Berechnungen des Marktforschungsunternehmens Counterpoint Research beanspruchte Meta im vierten Quartal 2021 insgesamt 80 Prozent des globalen Marktes für VR-Brillen für sich. Kommende Woche Dienstag will Facebook-Gründer Mark Zuckerberg die nächste Generation der VR-Brillen vorstellen.

Fitbit ist im Bereich von Smartwatches nur einer von vielen Anbietern. Apple ist mit Abstand der größte Spieler. Laut Daten des Marktforschers verkaufte Apple im vergangenen Jahr etwa so viele Smartphones wie alle anderen Hersteller zusammen.

