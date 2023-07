French Tech Start-ups als Männerdomäne – Diese Französin will das ändern

Paris Clara Chappaz empfängt im Pariser Start-up-Zentrum Station F in einem kargen, kleinen Büro. Von hier aus bestimmt sie die Zukunft der französischen Tech-Branche mit. Die 34-Jährige ist Chefin der Mission French Tech, die seit 2013 im Auftrag der Regierung vielversprechende Start-ups fördert. Die Französin ist eine Ausnahmefrau in einer Männerwelt.

„In den Next 40, der Gruppe der Start-ups der Zukunft, gibt es nur eine Frau. Selbst im Börsenindex CAC 40 sind mehr Frauen vertreten. Das verstärkt unseren Ehrgeiz, den Anteil in dem Bereich zu erhöhen“, sagt Chappaz im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Unter den Next 40 fasst French Tech Firmen zusammen, die das Potenzial haben, weltweite Technologieführer zu werden. Dazu gehören Back Market, ein Onlinehändler für gebrauchte Elektronikprodukte, der Onlinebaumarkt Mano Mano und die Arztterminplattform Doctolib.

Die französische Start-up-Szene ist wie in vielen anderen Ländern männerdominiert. In den Führungsteams der Next 40 sitzen laut einer Studie von Boston Consulting und dem Kollektiv Sista nur 18 Prozent Frauen. In einem Viertel der 120 größten Start-ups gibt es keine Frau in Leitungsposten, erklärt Chappaz. Für Deutschland sind die Zahlen vergleichbar; so wird hierzulande nur jedes fünfte Start-up von einer Frau gegründet.

Die Start-up-Förderin sieht das als Herausforderung: „Die Frauen suchen Vorbilder. In Stellenanzeigen heißt es aber oft: „Informatikentwickler gesucht“ oder „Assistentin gesucht“, sagt sie. Diese Rollenverteilung will Chappaz ändern. Das wird nicht einfach. 50 Prozent der französischen Start-ups werden von Ingenieuren gegründet und in den Studiengängen wie Ingenieurwesen oder Informatik. Vielfach seien auch die Jobchancen in dem Bereich noch nicht bekannt genug.

Frauenanteil in Verwaltungsräten soll steigen

Bisher gibt es in Frankreich anders als für große Unternehmen keine Frauenquoten für Start-ups. „Aber viele Firmen versuchen schon, femininer zu werden, und haben dafür Initiativen gestartet“, sagt Chappaz. Sie hat einen Paritätspakt mit 72 großen französischen Start-ups ins Leben gerufen, denen weitere gefolgt sind. „Es ist nicht denkbar, dass die Zukunft nur von Männern für Männer bestimmt wird“, erklärt Chappaz. „Frauen müssen ihren Platz haben und könnten dabei noch andere Nuancen setzen.“

Ziel des Paktes ist, bis 2025 in den Verwaltungsräten 20 Prozent Frauenanteil zu erreichen und bis 2028 dann 40 Prozent. Problematisch sei auch, dass sich in Start-ups in kurzer Zeit oft viel verändert. Beispielsweise im Mutterschutz müssten Frauen unterstützt werden, damit sie nicht den Anschluss verlieren. Wichtig sei die Förderung auch deshalb, weil in Zukunft einer von zwei neuen Jobs im digitalen Bereich entstehen wird.

Chappaz, die seit Herbst 2021 im Amt ist, hat den Einstieg in die Männerwelt mit einem äußerst vielseitigen Lebenslauf geschafft. Zuletzt war sie Chief Business Officer der Luxusmode-Plattform Vestiaire Collective und arbeitete dort an der Seite des deutschen Gründers Maximilian Bittner.

Dieser schwärmte bei ihrer Ernennung zur Leiterin von French Tech: „Was Clara einzigartig macht, sind ihre Erfahrung im Tech-Bereich und in der Mode in Asien und Europa und ihr Studium in den USA. Ihre Erfahrung ist größer als die der meisten Personen in ihrem Alter.“

Clara Chappaz hat viel internationale Erfahrung

Die Tochter eines Unternehmers – ihr Vater Pierre Chappaz gründete unter anderem das Preisvergleichsportal Kelkoo – und einer Professorin begeisterte sich nach ihrem Studium an der französischen Elite-Wirtschaftshochschule Essec zuerst für Asien. Sie arbeitete für Pernod Ricard in Hongkong und den Modehändler Zalora in Thailand. Danach ging sie nach Harvard und machte einen MBA. Nebenbei gründete sie das Start-up Lullaby, eine Plattform für gebrauchte Kindersachen.

Nach einem Umweg über London gelangte sie 2019 zu Vestiaire Collective. Bittner kannte sie schon aus Asien, wo er Lazada leitete. Sie war dafür zuständig, die Plattform internationaler zu gestalten.

Die internationale Ausrichtung führte sie zu French Tech: „Ich suchte nach einer neuen Herausforderung, nicht in einem Unternehmen, sondern auf übergeordneter Ebene“, sagt Chappaz. Derzeit begleitet sie mehr als 200 Jungfirmen, die zu den aussichtsreichsten in Frankreich zählen.

Die französische Start-up-Szene soll weiblicher und internationaler werden. (Foto: imago/viennaslide) Start-up-Zentrum Station F in Paris

Insgesamt gibt es in dem Land 25.000 Start-ups mit rund einer Million Arbeitsplätzen. Chappaz will diese besser in Europa verankern und ihren internationalen Einfluss vergrößern. Auch die Zusammenarbeit mit großen Unternehmen soll unterstützt werden.

Frankreich soll zu einem attraktiven Land für die Start-up-Industrie werden – für Männer wie für Frauen. „Ich bin zuversichtlich. Die nächsten Jahre werden zeigen, dass Frauen ihren Platz in den französischen Start-ups haben“, sagt Chappaz.

