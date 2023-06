 Führungswechsel: Aufspaltung wird konkreter: Alibaba bekommt neuen Vorstandschef

Als Folge der geplanten Aufspaltung stellt der chinesische Internetkonzern seine Führungsspitze neu auf: Der bisherige Chef der E-Commerce-Sparte rückt an die Spitze der Holding.

Die chinesische Technologiefirma stellt sich neu auf. (Foto: AP) Alibaba in Peking

Peking Der chinesische Internetkonzern Alibaba baut seine Führungsmannschaft um. Neuer Chef der Holding wird ab September Eddie Wu, der bislang das umsatzstarke E-Commerce-Geschäft geleitet hat. Er ersetzt Daniel Zhang, der sich auf die Führung der schnell wachsenden Cloud-Einheit konzentrieren und diese fit für den geplanten Börsengang machen soll.

Der Führungswechsel ist eine Folge der im März angekündigten größten Umstrukturierung der Unternehmensgeschichte. Alibaba hatte damals bekannt gegeben, sein Geschäft in sechs unabhängig voneinander geführte Unternehmen aufzuspalten.

Mit Ausnahme des Kerngeschäfts Onlinehandel, das fast 70 Prozent des Konzernumsatzes ausmacht, sollen die Gesellschaften die Möglichkeit haben, an die Börse zu gehen. So streben in den kommenden 18 Monaten neben dem Cloudgeschäft auch die Logistiksparte Cainiao und der Lebensmittelbereich Freshhippo einen Börsengang an.