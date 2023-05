 Funkturm-Verkauf: Deutsche Telekom baut neun Milliarden Euro Schulden ab

Dank des Verkaufs kann der Dax-Konzern vorerst seinen gewaltigen Schuldenberg reduzieren. Im Heimatgeschäft wird es derweil ungemütlich.

Für das laufende Jahr hat der Manager ein etwas höheres Ziel für den operativen Gewinn gesetzt. (Foto: IMAGO/Panama Pictures) Telekom-Chef Timotheus Höttges

Hamburg Stagnierender Umsatz, sinkender Free Cashflow, aber ein Gewinn auf Rekordniveau: Die Deutsche Telekom meldete am Donnerstagmorgen durchwachsene Geschäftszahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres. So blieb der bereinigte Konzernumsatz in den Monaten Januar bis März weitestgehend stabil (plus 0,3 Prozent) bei 27,8 Milliarden Euro. Organisch ist er wegen eines Einmaleffekts in den USA gar um 0,5 Prozent zurückgegangen.

Die in der Branche besonders relevanten Serviceumsätze nahmen indes um 3,5 Prozent auf 22,8 Milliarden Euro zu.

Beim Gewinn kam ebenfalls ein Sondereffekt zum Tragen. Der bereits im vergangenen Sommer besiegelte Teilverkauf des Funkturmgeschäfts wirkte nun auch auf das Ergebnis. Die US-Investoren Digitalbridge und Brookfield zahlten für ihren Mehrheitsanteil an der Ex-Tochter Deutsche Funkturm im Februar mehr als zehn Milliarden Euro.