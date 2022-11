Funkturmbetreiber Vodafone und Finanzinvestoren wollen Vantage Towers komplett kaufen

Der Mobilfunkkonzern will seine Beteiligung an dem Funkmastenbetreiber deutlich reduzieren. Dazu verbündet sich Vodafone mit den Investoren KKR und GIP.

Vantage Towers ist Europas größter Funkmastenbetreiber. (Foto: Reuters) Vodafone

Frankfurt Vodafone macht einen Teil seiner Tochter Vantage Towers zu Geld. Gleichzeitig will der Mobilfunker den Funkmasten-Betreiber gemeinsam mit zwei Finanzinvestoren komplett übernehmen. Hierzu biete das Konsortium 32 Euro je Vantage-Aktie, teilten KKR und Global Infrastructure Partners (GIP) am Mittwoch mit. Die für die Transaktion gebildete Holding Oak Bidco strebe an, Vantage mittelfristig von der Börse zu nehmen.

Im Rahmen der Transaktion bringt Vodafone den Angaben zufolge seine 81,7-prozentige Beteiligung an Vantage in Oak Bidco ein. KKR und GIP kauften sich mit bis zu 50 Prozent in das Gemeinschaftsunternehmen ein. Damit reduziere sich die Vodafone-Beteiligung an Vantage auf künftig mindestens 50 Prozent.

Vodafone-Chef Nicholas Read bezeichnete die Transaktion als großen Schritt beim Schuldenabbau. Gleichzeitig brachte er eine Übernahme des Telefónica-Anteils an Cornerstone Towers, einem britischen Mobilfunkmasten-Betreiber, ins Gespräch. Der spanische Telekomkonzern hatte seine 50-prozentige Beteiligung vor einigen Tagen zur Disposition gestellt. Die andere Hälfte hält der Kabel-Konzern Liberty Global. KKR und GIP kündigten an, die Expansionspläne von Vantage vorantreiben zu wollen. „Unser gemeinsames Ziel ist es, das Geschäft weiter auszubauen und dadurch einen paneuropäischen Marktführer im Bereich Telekommunikation zu schaffen", sagte KKR-Partner Vincent Policard.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Das Geschäft mit Mobilfunktürmen gilt als attraktiv und verspricht sprudelnde Gewinne. Vor diesem Hintergrund rollt eine Konsolidierungswelle durch die Branche. Im Sommer verkaufte die Deutsche Telekom die Mehrheit an ihrer Tochter GD Towers. Analysten spielten in den vergangenen Monaten eine Fusion von GD und Vantage gedanklich bereits durch. Als möglichen Partner für Vantage nannten sie auch INWIT aus Italien. Dessen Aktien zogen in Mailand als Reaktion auf die Nachrichten um bis zu drei Prozent an. Vantage-Titel gewannen in der Spitze fast zwölf Prozent auf 32,72 Euro und steuerten auf den größten Tagesgewinn seit dem Börsengang vor etwa eineinhalb Jahren zu. Mehr: Vodafone plant Milliardendeals mit Funktürmen und Glasfaser