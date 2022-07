Fußball-Weltmeisterschaft Hilfe für den Videoschiedsrichter: Der Adidas-WM-Ball bekommt einen Sensor

München Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar soll erstmals ein Chip im Ball den Video-Schiedsrichtern, Trainern und Medien Daten in Echtzeit liefern. Mit Hilfe der neuen Technologie sollen zum Beispiel Abseits-Entscheidungen schneller und korrekter getroffen werden, teilten die Fifa und Adidas am Freitag mit. Kombiniert wird das Chip-System mit den Daten von einem Dutzend Tracking-Kameras unter dem Hallendach.

Das Videoschiedsrichter-System werde mit der neuen Technologie im Ball Al Rihla auf ein neues Level gebracht, hieß es bei Adidas. Der vernetzte Ball werde bei allen 64 WM-Spielen zum Einsatz kommen. Im Handel wird es die Version des Balls mit dem Chip aber nicht zu kaufen geben.

Big Data hat schon seit einiger Zeit Einzug in den Sport erhalten. So nutzen in den Profi-Ligen NFL und NBA bereits unzählige Sportler die Chips des Münchener Start-ups Kinexon, dessen Sensor-Technologie jetzt auch im WM-Ball zum Einsatz kommt. Die Teams tragen beispielsweise Sensoren in Shirts, die auch in Innenräumen per Ultrabreitband-Funk die Daten übermitteln können. Die Technologie bestimmt zentimetergenau die Position und Bewegung von Sportlern. Trainer können die Daten mit einer Echtzeit-Analyseplattform auswerten und für das Training nutzen; Sportreporter für die Berichterstattung.

Vor einem Jahr hatten Kinexon und die Fifa bereits eine Partnerschaft für das Live-Player-Tracking verkündet. Nun wurde das Unternehmen auch zum bevorzugten Partner für die Nachverfolgung des Balls ernannt. Die Technologie werde ein neues Zeitalter der Fußball-Spielanalyse eröffnen, sagte Kinexon-Manager Maximilian Schmidt.

Die Fußball-WM in Katar startet am 21. November. Deutschland trifft in der Vorrunde auf Spanien, Japan und Costa Rica. Das Turnier ist unter anderem wegen der schlechten Arbeitsbedingungen der Gastarbeiter am Golf umstritten.

