 Galaxy S23 und Galaxy Book 3: Samsung präsentiert neue Galaxy-Geräte

San Francisco Für den Start der neuen Smartphones und Laptops hat Samsung in San Francisco ein mehrstöckiges Kleidungsgeschäft in eine riesige Ausstellungsfläche verwandelt. Auf vier Etagen präsentierte der südkoreanische Technologiekonzern am Mittwoch die drei neuen Spitzensmartphones der „Galaxy S23“-Reihe sowie neue Laptops der Reihe „Galaxy Book 3“.

Samsung will das Geschäft mit den Galaxy-Geräten auch ausbauen, um einen beispiellosen Gewinneinbruch in der Halbleitersparte aufzufangen. Über Jahre waren Speicherchips der Gewinntreiber des Konzerns. Doch im abgelaufenen Quartal sackte der operative Gewinn um 97 Prozent auf nur noch 270 Milliarden Won (rund 200 Millionen Euro) ab.

Daher ist für den Konzern umso wichtiger, dass die neuen Geräte zum Erfolg werden. Denn Samsung hat im Gesamtjahr 2022 trotz des Einbruchs zum Ende des Jahres noch mehr als die Hälfte des Gewinns mit den Halbleitern gemacht.

Samsung Galaxy S23 Ultra: 200-Megapixel-Kamera im Topmodell

