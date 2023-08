 Garmin: Vom Navi-Hersteller zum Smartwatch-Experten

Das US-Unternehmen hat sich rechtzeitig von seinem Umsatzschwerpunkt mit Routenplanern gelöst und ein neues Erfolgsmodell gefunden. Nun nennt Garmin erstmals Zahlen für Deutschland.

Inzwischen ist Sport für den Elektronikkonzern das Thema Nummer eins. (Foto: Garmin) Garmin-Deutschlandchef Kai Tutschke

München Von der Straße in den Wald, von der Windschutzscheibe ans Handgelenk: Waren einst Navis der mit Abstand größte Umsatzbringer des Elektronikkonzerns Garmin, so sind es inzwischen smarte Sportuhren. Was 2003 mit dem elektronischen Laufcoach Forerunner begann, ist heute ein Milliardengeschäft – auch hierzulande.

„In den vergangenen 20 Jahren haben wir über sieben Millionen Smartwatches im deutschsprachigen Raum verkauft“, sagte Deutschlandchef Kai Tutschke dem Handelsblatt. Normalerweise gibt Garmin keinerlei Auskunft zu Verkaufszahlen in einzelnen Ländern.

Dabei hat Garmin einen in der Elektronikbranche völlig unüblichen Weg eingeschlagen. Der US-Konzern entwickelt alle Geräte selbst und produziert sie in eigenen Fabriken. Für gewöhnlich lagern Marken zumindest die Fertigung an Spezialisten wie Foxconn aus. „Outsourcing ist bei uns kein Thema“, beteuert Tutschke.

Smartwatch: Bei Garmin ist Sport mittlerweile Thema Nummer eins