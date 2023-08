 Gorillas-Eigner Getir entlässt weitere 2500 Angestellte

Start-up in der Krise: Der türkische Lieferdienst verschärft seinen Sparkurs. Alle fünf Länder, in denen Getir noch aktiv ist, sind von den Kündigungen betroffen.

Der Lebensmittellieferdienst ist nur noch auf fünf Märkten aktiv, darunter die Niederlande und Deutschland. (Foto: Reuters) Getir-Fahrer

Berlin Der türkische Lebensmittellieferdienst Getir bekommt seine finanziellen Probleme nicht in den Griff und ergreift zusätzliche Sparmaßnahmen. Das Unternehmen entlässt rund 2500 weitere Angestellte, wie Getir am Dienstag bekannt gab. Seit Mai dieses Jahres hatten zuvor bereits Tausende Angestellte das Unternehmen verlassen.

Um den Sparforderungen der Investoren nachzukommen, hat Getir viele europäische Märkte aufgegeben: Im Juni kamen die Ankündigungen des Rückzugs aus Frankreich, Spanien und Portugal, im Juli folgte Italien. Getir versicherte, am Heimatmarkt Türkei sowie am Geschäft in Großbritannien, den Niederlanden, den USA und Deutschland festzuhalten.

