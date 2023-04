Govradar Reitzle und zu Guttenberg steigen bei deutschem Start-up ein

München Die Beschaffung im öffentlichen Sektor ist teuer, kompliziert und langwierig. „Egal ob es um Luftfilter und Laptops für Schulen oder um Rüstungsgüter geht: Das Geld ist oft da, doch es fehlt die Expertise, vergaberechtskonform zu beschaffen“, sagt Sascha Soyk. Der Gründer will mit seinem Start-up Govradar eine Plattform schaffen, über die Behörden mit wenigen Klicks Ausschreibungen vergaberechtskonform erstellen können, um Waren und Dienstleistungen zu kaufen.

In einer frühen Seed-Finanzierungsrunde hat Govradar jetzt prominente Geldgeber gefunden. Zu den Investoren gehören Ex-Linde-Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle, der frühere Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, der frühere Roland-Berger-Chef Burkhard Schwenker und die Finanzcheck-Gründer Andreas Kupke und Moritz Thiele.

Der potenzielle Markt ist groß. So vergab 2022 allein das Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums, zentraler Ausrüster für die öffentliche Verwaltung in Deutschland, Aufträge über 5,2 Milliarden Euro. Davon entfielen drei Viertel auf IT-Dienstleistungen und -Technik. Das Marktvolumen aller öffentlichen Aufträge in Deutschland wird laut Deutschem Städte- und Gemeindebund auf mehr als 300 Milliarden Euro geschätzt.

Die Ansprüche beim Einkauf sind gestiegen

„Wir verantworten in der öffentlichen Beschaffung einen erheblichen Teil der Wirtschaftsleistung“, sagt Michael Eßig, Wirtschaftsprofessor mit Schwerpunkt Beschaffung an der Universität der Bundeswehr. Die Ansprüche beim Einkauf seien in den vergangenen Jahren weiter gestiegen, etwa weil die CO2-Auswirkungen berücksichtigt werden müssten. „Aber wir haben nicht überall die strategischen Einkäuferinnen und Einkäufer, die das umsetzen können“, so Eßig. Allein in Deutschland gebe es 30.000 Vergabestellen – von großen Ministerien bis zu kleinen Kommunalverwaltungen. „Eine Professionalisierung des Beschaffungswesens können wir nur erreichen, wenn wir Routinetätigkeiten automatisieren.“

Govradar-Gründer Soyk, der früher auch für den umstrittenen US-Datendienstleister Palantir gearbeitet hat, kennt die Beschaffungsprobleme von mehreren Seiten. Der Reserveoffizier hat den „Cyber Innovation Hub“ der Bundeswehr mit aufgebaut und früher bei Roland Berger gearbeitet. „Oft gibt es kein Innovations-, sondern ein Implementierungsproblem“, sagt er. Die richtigen Ideen seien vorhanden, doch seien neue Konzepte in schwerfälligen Behörden nicht einfach durchzusetzen.

Govradar will die öffentliche Beschaffung wie einen Onlineshop organisieren

Die Plattform von Govradar funktioniert ähnlich wie ein Onlineshop: Die öffentlichen Einkäufer können die benötigten Güter – von Bürostühlen über Dienstwagen bis hin zu Dienstleistungen – mit Filtern und Leistungsmerkmalen genau definieren. Oft gebe es nur eine kleine Zahl von Bietern für eine Ausschreibung, sagt Eßig. „Durch kleine Veränderungen in der Leistungsbeschreibung kann man den Bieterkreis oft deutlich vergrößern.“ So könne die Automatisierung von Leistungsbeschreibungen helfen.

Die Plattform soll die Beschaffung im öffentlichen Sektor ähnlich einfach machen wie privates Onlineshopping. (Foto: Govradar) Govradar

Bei der Govradar-Lösung wird dann im Hintergrund eine Produktdatenbank abgefragt, die laut dem Unternehmen vergaberechtskonform und neutral im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes im öffentlichen Sektor arbeitet. Aus Tausenden Laptopmodellen werden dann die auf die Ausschreibung passenden ausgewählt. Aktuell werden zum Beispiel IT-Produkte, Fahrzeuge und Möbel abgedeckt. Es müsse allerdings garantiert werden, sagt Uniprofessor Eßig, dass einzelne Bieter, die eine höhere Provision zahlen, nicht bevorzugt werden.

Govradar hat mehrere Dutzend Konkurrenten – Plattformen, die vor allem auf die Vergabeprozesse spezialisiert sind. „Wir wollen aber die führende Plattform für den öffentlichen Sektor in Europa werden“, sagt Soyk. Ziel seien zweistellige Millionenumsätze im Jahr 2026. Wenn man sich durchsetze, seien auf längere Sicht dreistellige Millionenumsätze möglich.

Als Referenzkunden nennt das Unternehmen unter anderem das Bundesinnenministerium (BMI) und Städte wie Duisburg, Ulm und Magdeburg. Gerade die Zusammenarbeit mit dem BMI, für das die Software Vertragsvorlagen generiert, sei ein großer Erfolg, so Soyk: „In der Beschaffungsszene ist das das Aushängeschild.“ Der Kundenkreis ist mit bislang 70 Behörden, Schulen und Institutionen noch begrenzt, mit dem Erlös aus der Finanzierungsrunde will Govradar nun weitere Kunden gewinnen. Zudem plant das Unternehmen, künftig auch die Bieter an die Plattform anzubinden.

Reitzle investiert seit Jahren in Start-ups

Die Seed-Runde, die eine Million Euro brachte, bereitete das Investorennetzwerk Bay-Start-up vor. Auch junge Firmen könnten von der Technologie profitieren, sagte Bay-Start-up-Geschäftsführer Carsten Rudolph. Die Strategie der Bundesregierung sehe einen besseren Zugang für Start-ups zu öffentlichen Aufträgen vor: „Govradar schafft hier mit seiner Softwareplattform eine wichtige Grundlage.“

Auch Ex-Linde- und BMW-Chef Wolfgang Reitzle investiert in Govradar. „Die Govradar-Gründer haben mir das Thema unmittelbar nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vorgestellt“, sagt Reitzle. In der Verteidigungsbeschaffung gebe es großen Handlungsbedarf, aber auch in anderen Bereichen wie den Gesundheitsämtern, wie man in der Coronapandemie gesehen habe.

