 Graphcore: Europas wertvollstes Chip-Start-up steckt in der Krise

Die britische Firma sieht sich als wichtigste Alternative zum US-Branchenriesen. Aber der Durchbruch lässt auf sich warten – und das Vertrauen schwindet.

Der Brite hat ein Viertel der Belegschaft entlassen. (Foto: Graphcore) Graphcore-Gründer Nigel Toon

München Turbulente Zeiten bei Europas wertvollstem Chip-Start-up: Seit vergangenem Herbst hat Mitgründer und Chef Nigel Toon ein Viertel der Belegschaft von Graphcore entlassen. Dennoch versucht der Brite, Aufbruchstimmung zu verbreiten: „Die Kunden verlangen verzweifelt Alternativen zu Nvidia“, sagt der Unternehmer dem Handelsblatt.

Toon ist angetreten, dem an der Börse wertvollsten Chipkonzern der Welt Konkurrenz zu machen, und zwar in dessen am schnellsten wachsenden Geschäft: bei Prozessoren für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) in Rechenzentren. „Jeder schaut sich nach Lösungen um, die günstiger sind als Nvidia“, sagt Toon. Auch seien die langen Lieferzeiten des US-Konzerns eine echte Chance für Graphcore.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen