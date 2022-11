Gründerinnen „Es kostet Blut, Schweiß und Tränen“ – Nur jedes fünfte deutsche Start-up wird von Frauen gegründet

Gründerinnen nehmen laut einer Studie weniger Kapital auf und wollen nicht so schnell wachsen. Einige Unternehmerinnen wollen beweisen, dass es auch anders geht.

Die Topi-Gründerinnen haben dieses Jahr eine der größten Finanzierungsrunden eines von Frauen geführten deutschen Start-ups gestemmt. Estelle Merle (links) und Charlotte Pallua

Berlin, Düsseldorf Von Frauen gegründete Start-ups in Deutschland haben weniger Mitarbeiter, erhalten deutlich geringere Finanzierungen und bleiben eine Seltenheit in der von Männern dominierten Start-up-Branche. An diesem Bild ändert sich nur langsam etwas, wie aus dem vom Deutschen Startup-Verband am Dienstag veröffentlichten Female Founders Monitor 2022 hervorgeht.

Zwar stieg der Anteil der Gründerinnen von 2020 bis 2022 um vier Prozentpunkte, liegt damit aber weiterhin nur bei einem Fünftel. „Leider entspricht Frau nicht dem landläufigen, unterbewussten Bild des ,guten Gründers‘“, sagt die Chefin des Lern-Start-ups Culcha, Katja Nettesheim, die den Schritt zum eigenen Start-up trotz der Zweifler vor drei Jahren ging.

Aus der Studie geht hervor, dass weibliche Gründerinnen in der Regel deutlich weniger und seltener Wagniskapital zur Finanzierung ihres Start-ups aufnehmen als ihre männlichen Counterparts und stärker auf Eigenkapital und Bankkredite setzen. Durchschnittlich erreichen sie ein Finanzierungsvolumen von lediglich 1,1 Millionen Euro, verglichen mit 9,7 Millionen Euro bei Männerteams.