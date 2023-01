 Gründerszene: Förderlücke zu Jahresbeginn: Business-Angels fordern schnelles Handeln des BMWK

Berlin Start-ups haben es derzeit in zweierlei Hinsicht schwer, an Investitionen zu kommen. Zum einen halten sich viele Wagniskapitalgeber angesichts von Wirtschaftsschwäche und Zinswende zurück. Zum anderen hat das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) die Förderung von Privatinvestitionen durch sogenannte „Business-Angels“ zumindest kurzzeitig ausgesetzt. Gemeint sind damit Investitionen ehemaliger Gründerinnen und Gründer in andere Start-ups.

Dieses sogenannte „Invest“-Programm ist zum Jahresende ausgelaufen, seit Anfang Januar können keine neuen Anträge mehr gestellt werden. Eine neue Förderrichtlinie ist geplant, aber noch nicht genehmigt. Geplante Investitionen sollten, wenn möglich, daher erst nach Inkrafttreten der neuen Förderrichtlinie erfolgen, schreibt das Wirtschaftsministerium auf seiner Website.

Eine Sprecherin des Ministeriums teilte mit: „Derzeit dauert das Genehmigungsverfahren der neuen Invest-Förderrichtlinie bei der EU-Kommission noch an. Wir arbeiten darauf hin, dass der Zeitraum, in dem keine Anträge gestellt werden können, möglichst kurz ausfällt.“ Voraussichtlich solle dies noch im Januar wieder möglich sein.

Hintergrund ist eine Neuevaluierung der staatlichen Zuschüsse im Rahmen des Programms. Die ist positiv ausgefallen, machte aber laut Ministerium eine Überarbeitung der Richtlinie notwendig, die nun im Genehmigungsverfahren ist.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Mehrere Verbände, darunter Bitkom, der Start-up-Verband und das „Business Angels Netzwerk Deutschland“ (BAND), kritisieren die Aussetzung scharf und halten die Bundesregierung an, die Ankündigung der schnellen Umsetzung auch einzuhalten.

Derzeit keine Investitionen

Denn Privatinvestoren ziehen bereits nach wenigen Tagen Konsequenzen und verzichten aktuell auf Investitionen. „In der Hoffnung, dass das Invest-Programm irgendwann wieder neu aufgelegt wird, warten viele in der jetzigen Situation einfach ab – mit schon jetzt absehbaren katastrophalen Folgen für einige Start-ups, die dringend im ersten Quartal Eigenkapital brauchen und nur noch wenige Monate Liquiditätsreserven haben“, sagt Business-Angel Thomas Schmidt, der wegen der Förderlücke zumindest im Januar kein Geld in Jungfirmen in Deutschland stecken will.

Bund als Engel 20 Prozent Zuschuss bekamen Investoren zuletzt über das Invest-Programm vom Bund, wenn sie einem Start-up Kapital zur Verfügung stellten.

Grob zusammengefasst erhielten Investoren zuletzt über das Invest-Programm vom Bund einen Zuschuss in Höhe von 20 Prozent ihres eingesetzten Kapitals, das zwischen 25.000 und 500.000 Euro liegen musste. Der Höchstzuschuss pro Jahr und Investor lag bei 100.000 Euro.

Sebastian Pollock, Angel-Investor und Gründer des Kapitalgebers Visionaries Club, hat die Förderung ebenfalls in Anspruch genommen. Er schätzt die Relevanz des Invest-Programms für die Branche als sehr hoch ein, es habe „zusätzliche Anreize zu mehr Business-Angel-Investitionen in junge Unternehmen“ gebracht.

Der Geschäftsführer des Start-up-Verbands, Christoph Stresing, fordert deshalb Tempo bei der Neuauflage von Invest: „Start-ups und Business-Angels brauchen schnellstmöglich Planungssicherheit“, sagt er. Das gelte insbesondere angesichts der aktuell angespannten konjunkturellen Lage.

>> Lesen Sie hier auch: Start-ups fordern bessere Bedingungen, um in der Krise zu bestehen

Dem schließt sich David Rhotert, Gründer des Business-Netzwerks Companisto mit 1700 Investoren im deutschsprachigen Raum, an: „Gerade in der jetzigen Phase, in der Start-ups noch weniger Finanzierungsoptionen haben, geht es um Schnelligkeit in der sofortigen Fortführung des Zuschusses“, sagt er.

Bleiben Investitionen der Business-Angels aus, verlieren Start-ups dabei mehr als nur Geld. „Aufgrund ihres Know-hows und ihres persönlichen Netzwerks helfen sie Gründerinnen und Gründern an vielen Stellen und nehmen häufig eine Schlüsselrolle bei der strategischen und operativen Beratung ein“, schätzt Bitkom-Präsident Achim Berg die Lage ein.

Viele Anträge, hohes Volumen

Durch das seit 2013 bestehende Invest-Programm wurden laut BAND bisher insgesamt 272 Millionen Euro bewilligt. Allein im vergangenen Jahr seien es 37 Millionen Euro an Zuwendungen gewesen und mehr als 3700 Anträge von Angel-Investoren, sagt der Co-Vorsitzende des Business-Angels-Netzwerks, Roland Kirchhof.

Invest sei ein wichtiges Instrument in der Start-up-Förderung, das nicht einfach wegfallen dürfe. Es diene als unersetzlicher Risikopuffer. „Wir brauchen das Programm auch, um europaweit wettbewerbsfähig zu sein. Andere Länder haben schließlich auch Anreize“, sagt Kirchhof. Bislang galt zudem eine Haltefrist von drei Jahren.

Die Förderung durch das BMWK ist Ende des Jahres ausgelaufen – eine Neuauflage gibt es noch nicht. (Foto: IMAGO/NTB) Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne)

Rhotert von Companisto fordert derweil, die Grenzen für das förderbare Invest abzusenken: „Der Zuschuss sollte unbedingt wieder ab 10.000 Euro gewährt werden.“

Es ist nicht das erste Mal, dass das Bundeswirtschaftsministerium Business-Angels verärgert. Zuletzt wurde das Programm im März überarbeitet. Seither sind Anschlussinvestitionen sowie Investitionen von weniger als 25.000 Euro nicht mehr förderfähig.

Das kritisiert auch Bitkom-Präsident Berg: „Unser Ziel sollte sein, Start-ups besser zu fördern, nicht schlechter. Start-up-Förderprogramme müssen so gestaltet werden, dass sie den Gründungsprozess in allen Phasen unterstützen, und zwar so flexibel wie möglich.“

Nach Erhebungen des Informationsdienstes „Addedval.io“ für das Handelsblatt, basierend auf vorläufigen Zahlen, haben Business-Angels im vergangenen Jahr in 1505 Start-ups investiert. 2021 und 2022 waren in Deutschland demnach 8384 Leute als Angel-Investoren aktiv.

Business-Angel Sascha Schubert rechnet damit, dass es in diesem Jahr deutlich weniger sein werden: „Die Corona-Hilfsmittel laufen aus, der Invest-Zuschuss ist ausgelaufen, die Zinsen steigen rapide. Ich befürchte bis Jahresende einen Rückgang der Erstinvestitionen um 80 Prozent.“

Mehr: Mitarbeiterbeteiligungen bei Start-ups sind riskanter als gedacht