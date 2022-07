Gründungen Trotz Krise in der Start-up-Welt: Wagniskapitalfonds sammeln hohe Summen ein

Mit Headline kündigt die nächste deutsche Investmentfirma gleich drei neue Fonds an. Die Investoren passen dabei ihre Strategie den Krisenzeiten an.

Düsseldorf Obwohl die Gründerszene nach Jahren ungebremsten Wachstums aktuell in einer Krise steckt, gehen zahlreiche Wagniskapitalgeber mit neuen Investmentfonds an den Start. So kündigte die international aktive Firma Headline am Donnerstag gleich drei Fonds für Frühphasen-Investments an.

Headline will sich mit 320 Millionen Euro an Start-ups in Europa beteiligen. 400 Millionen Euro stehen für neue US-Investments bereit, 166 Millionen Euro für Brasilien. So viel Geld hat Headline nie zuvor für Start-up-Investments eingesammelt.

Die Situation scheint paradox. Einerseits entlassen große Start-ups in ganz Europa derzeit Mitarbeiter, weil ihnen das Geld auszugehen droht. Andererseits kündigen Investoren immer neue Millioneninvestments für Gründerunternehmen an.

Aktuelle Zahlen der Analysefirma Pitchbook für die USA belegen diesen Trend: 2021 haben US-Wagniskapitalgesellschaften rund 139 Milliarden Dollar investiert. Allein in der ersten Jahreshälfte 2022 waren es schon knapp 122 Milliarden Dollar.

